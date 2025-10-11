به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی عصر شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر با تأکید بر اهمیت سنت حسنه تکریم، از رئیس سابق شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر قدردانی و برای سرپرست جدید آرزوی موفقیت کرد.

امام جمعه دیر با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت و درمان، اظهار داشت: قدم‌های مؤثری توسط مدیران پیشین برداشته شده است و با توجه به تجارب سرپرست جدید، انتظار می‌رود این مسیر با قوت ادامه یابد و منشأ خیر و برکت برای مردم شهرستان باشد.

وی با اشاره به مشکلات ساختاری درمانی شهرستان، به وضعیت بیمارستان دیر اشاره کرد و گفت: این بیمارستان با چالش‌های متعددی روبه‌رو بود، به‌طوری که بخش‌های جراحی و زنان و زایمان به دلیل کمبود پزشک متخصص بیهوشی با تعطیلی مواجه می‌شد. اگرچه تا حدودی این وضعیت ساماندهی شده است، اما مشکلات باقی‌مانده باید برطرف شوند.

حسینی یکی از مطالبات اصلی مردم دیر را راه‌اندازی درمانگاه شبانه‌روزی عنوان کرد و افزود: مردم به ویژه شهروندانی که فاقد وسیله نقلیه هستند برای دسترسی به خدمات درمانی در بیمارستان امام هادی (ع) با مشکل مواجه هستند.

وی تأکید کرد: خواسته مکرر مردم که در رسانه‌ها و فضای مجازی نیز بارها مطرح شده، تبدیل شدن درمانگاه حضرت مهدی (عج) به مرکز شبانه‌روزی است و این امر باید در اولویت قرار گیرد.

امام جمعه دیر در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت انجام کار فرهنگی هدفمند برای تقویت بنیان‌های فکری و عقیدتی دانش‌آموزان در مدارس تأکید کرد.

وی همچنین از مدیران ادارات خواست تا با اهتمام جدی نسبت به اقامه نماز اول وقت اهتمام ورزند و شخص مدیر باید متصدی اقامه نماز جماعت در اداره باشد.

حسینی با تبریک پیروزی اخیر مردم غزه، این رویداد را عاملی برای تقویت ایمان و باور به آیات قرآن کریم دانست که گروهی اندک با اتکاء به خداوند متعال توانستند در برابر رژیم صهیونیستی که از حمایت دولت‌های زورگویی چون آمریکا و ناتو برخوردار است، به پیروزی دست یابند.

وی با اشاره به اقتدار کنونی نیروی دریایی سپاه، هشدار داد: تنگه هرمز یا باید برای همه کشورها امن باشد یا برای هیچ کس؛ و هرگونه جسارت از سوی دشمن، خلیج فارس را به گورستان متجاوزان تبدیل خواهد کرد.

امام جمعه دیر در رابطه با تعداد واگذاری زمین فرزندآوری که اخیراً توسط مدیرکل راه و شهرسازی استان مطرح شده است، آن را نسبت به تعداد متقاضیان نگران‌کننده دانست.

وی همچنین با استناد به آمار اعلامی بانک مرکزی درباره وام پرداختی ازدواج، وضعیت کنونی را برای جوانان دشوار توصیف کرد و خواستار عملکرد بهتر بانک‌ها در این زمینه شد.

حسینی تأکید کرد: بانک مرکزی در بحث وام ازدواج، یک ضامن یا حساب یارانه را کافی می‌داند، اما متأسفانه بانک‌ها در عمل شرایط سخت‌گیرانه‌تری برای ضامن اعمال می‌کنند که این تناقض باید پیگیری شود.

وی با اشاره به روز جهانی غذا، به معضل سوءتغذیه و کمبود غذا در جهان، به ویژه در غزه، اشاره کرد و در مقایسه داخلی بیان داشت: در حالی که در کشور شاهد اسراف و ریخت و پاش در حوزه غذا هستیم، خانواده‌هایی نیز وجود دارند که فرزندانشان ماه‌هاست طعم برنج را نچشیده‌اند.

حسینی تأکید کرد: لازم است افراد آبرومندی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند، شناسایی شده و برای کمک‌رسانی به آن‌ها اقدام عاجل صورت پذیرد.

در این مراسم از خدمات عباس آدمیت‌نسب تجلیل و حسین ناظمیان‌پور به عنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر معرفی شد.