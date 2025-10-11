  1. استانها
  2. مرکزی
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۰

جنتی: ۴۹ خرده‌فروش و معتاد متجاهر در محلات دستگیر شدند

محلات - فرمانده انتظامی محلات از اجرای موفقیت‌آمیز طرح آرامش در این شهرستان خبر داد و گفت: در این طرح ۴۹ خرده‌فروش و معتاد متجاهر دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا جنتی گفت: اجرای طرح آرامش به منظور ارتقای امنیت اجتماعی و پاسخ به مطالبات مردمی در برخورد با هنجارشکنان اجتماعی انجام شده است.

وی افزود: در یک هفته گذشته، مأموران انتظامی و پلیس مواد مخدر شهرستان محلات با حداکثر توان خود، موفق به دستگیری پنج خرده‌فروش مواد مخدر و جمع‌آوری ۴۵ معتاد متجاهر شدند همچنین، در این عملیات ۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان محلات تأکید کرد که اجرای این طرح‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت و از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.

کد خبر 6619088

