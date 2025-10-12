  1. دانش و فناوری
مایکروسافت از دانش آموزان اتریشی جاسوسی کرد

سازمان حفاظت از داده اتریش تایید کرده مایکروسافت از طریق یک نرم افزار آموزشی به طور غیرقانونی دانش آموزان را ردیابی کرده و باید به آنها اجازه دسترسی به داده هایشان را بدهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، گروه Noyb که از حامیان حریم خصوصی است، در سال ۲۰۲۴ میلادی از این شرکت فناوری شکایت و آن را متهم کرد با استفاده از نرم افزار آموزشی مایکروسافت ۳۶۵ قوانین اتحادیه اروپا در خصوص حفاظت از حقوق کودکان را نقض کرده است.

در همین راستا به مایکروسافت دستور داده شده تا دسترسی کاربران (از جمله شاکی پرونده که فردی خردسال و نماینده‌اش پدر او بود) به داده‌های خصوصی شأن را فراهم کند. سازمان حفاظت از داده اتریش صدور دستور در این زمینه را تأیید کرد اما جزئیات بیشتری از آن اعلام نشد.

گروه Noyb در این باره می‌گوید: هرچند مایکروسافت به درخواست‌های کاربران برای دسترسی به داده‌های مرتبط با نرم افزار آموزشی اش پاسخی نمی‌دهد اما سعی کرده تمام مسئولیت را به مدارس محلی یا دیگر سازمان‌های ملی منتقل کند.

فلیکس میکولاش وکیل حفاظت از داده Noyb در این باره می‌گوید: این تصمیم نشان دهنده فقدان شفافیت مایکروسافت ۳۶۵Education است. برای مدارس تقریباً غیرممکن است که به دانش آموزان، والدین و معلمان درباره آنچه برای داده‌هایشان اتفاق می‌افتد، توضیح دهند.

مایکروسافت در بیانیه ای اعلام کرد این شرکت تصمیم رگولاتور را بررسی و درباره گام‌های بعدی تصمیم می‌گیرد.

