هشدار درباره واکسن تقلبی گارداسیل ۹ ظرفیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، تمامی ویال‌های موجود از این واکسن در سطح عرضه، قاچاق محسوب می‌شوند و با توجه به حساسیت فرآورده و احتمال عدم رعایت زنجیره سرد، قابل استفاده نیستند.

سازمان غذا و دارو از معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور خواست در صورت مشاهده این فرآورده، اقدامات لازم را انجام داده و موضوع را در اسرع وقت به اداره کل مربوطه گزارش کنند.

همچنین تأکید شده است به‌منظور تشخیص واکسن اصلی ساخت شرکت MSD، از برچسب اصالت و کد ۱۶ رقمی زیر برچسب سیاه‌رنگ (scratch label) جهت تأیید اصالت محصول استفاده شود.

مسئولیت حسن اجرای این ابلاغیه بر عهده معاونت‌های غذا و دارو سراسر کشور است.