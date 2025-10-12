عباس گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برخی موارد مشاهدهشده در مرغهای قطعهبندیشده از جمله خونمردگی یا وجود آب اضافی در بستهبندی، از نظر اخلاقی، قانونی و شرعی قابل قبول نیست و باید با نظارت دقیقتر کنترل شود.
وی افزود: توصیه ما به شهروندان این است که در صورت نیاز به مرغ قطعهبندی، از برندهای معتبر استفاده کنند. همچنین اگر خرید از مرغفروشیهای محلی انجام میشود، بهتر است مرغ کامل تهیه شود و در منزل یا در حضور مشتری در مغازه قطعهبندی گردد.
مدیرکل دامپزشکی استان با اشاره به موضوع عضویت پیراپزشکان در سازمان نظام دامپزشکی گفت: بر اساس آمارهای غیررسمی، تا ۵۰ درصد کارشناسان سازمان نظام دامپزشکی از میان پیراپزشکان هستند. ما ارتباط نزدیکی با این عزیزان داریم و خدمات آنان را ارج مینهیم.
گنجی درباره اجرای ماده ۱۹ قانون نظام دامپزشکی در استان نیز توضیح داد: این ماده با حمایت و نظارت نظام دامپزشکی استان در حال اجراست، هرچند شکل اجرایی آن با برخی استانها متفاوت است. یکی از چالشهای موجود، رقم پیشبینیشده برای حقوق مسئولان فنی است که در استان ما با اعتراض برخی تولیدکنندگان مواجه شده است.
وی ادامه داد: رقم حدود ۶۰ میلیون تومان برای مسئول فنی در دستورالعمل آمده که برای بسیاری از کارخانهداران استان قابل پذیرش نیست. با این حال، دامپزشکی استان ضمن حمایت از مسئولان فنی، تلاش دارد با همکاری نظام دامپزشکی و صنوف مرتبط، فرآیند جذب و امتیازبندی را با رعایت عدالت نسبی پیش ببرد.
گنجی در پایان با اشاره به برخی شکایات در سطح ملی درباره عضویت دامپزشکان در شورای نظام دامپزشکی کشور گفت: این شکایات نهتنها بیاساس بلکه موجب اتلاف وقت و انرژی همکاران شده است. ما با وحدت و همکاری میتوانیم مسائل را بهتر مدیریت کنیم.
