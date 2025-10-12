صرفه جویی در مسابقات قرآن،سیاست کلیدی است؛ ۱۱۰ نهاد مسابقات قرآن دارند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با حضور اصحاب رسانه در این سازمان برگزار شد.
بر اساس این گزارش، حمید مجیدی مهر رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ادامه روندی است که از سال ۱۳۶۰ در سازمان اوقاف آغاز شده و با لطف الهی بدون توقف پیش میرود.
وی مسیر قرآنی را «توقفناپذیر» دانست و افزود: این مسیر متعلق به خداوند است و خود او حافظ و صیانتکننده این کار بزرگ معنوی است.
مجیدی با اشاره به ساختار سازمان اوقاف خاطرنشان کرد: منابع مالی این نهاد، بر پایه بودجههای نفتی یا دولتی نیست، بلکه از نیات پاک واقفانی تأمین میشود که املاک و داراییهای خود را در راه خدمت به قرآن و اهل بیت وقف کردهاند؛ واقفانی که اگرچه برخی از آنان قرنها پیش دار فانی را وداع گفتهاند، اما برکات و خیرات آنها همچنان جاری است. بر این اساس سازمان اوقاف به عنوان نهاد اصلی خدمت به خاندان آلالله، متولی بیش از ۸٬۷۶۷ بقعه متبرکه از امامزادگان و اولیای الهی در سراسر کشور است. این جایگاه خطیر، مسئولیت برگزارکنندگان مسابقات را نیز سنگینتر میکند، زیرا باید نسبت به هر ریال هزینهشده در این رویداد معنوی پاسخگو باشند.
مجیدی مهر با بیان اینکه اصل صرفهجویی همراه با حفظ کیفیت به عنوان سیاست کلیدی در برگزاری مسابقات قرآن در نظر گرفته شده است عنوان کرد: در این دوره از مسابقات بدون کاهش سطح کیفی برنامهها، تلاش میشود استفاده بهینه از منابع مالی صورت گیرد تا مسابقات در نهایت، جلوهای از مدیریت مؤمنانه و خردمندانه در مسیر نشر معارف قرآنی باشد
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه گفت: در این دوره از مسابقات با شرکت بیش از ۴۵۰ نفراز نخبگان قرآنی خواهر و برادر در قالب ۱۰ رشته قرآنی از ۲۶ مهر تا ۶ آبان ماه ۱۴۰۴ در استان کردستان برگزار خواهد شد.
مجیدیمهر در ادامه ضمن ارائه گزارشی از روند اجرایی مسابقات قرآن، بیان کرد: تمام فرایند فنی رشتههای مختلف از لحظه ورود شرکتکننده تا پایان داوری، بهصورت دقیق و مستند رصد میشود. مشخص است که چند سوال باید پاسخ داده شود، چه درصد نمرهای تعلق میگیرد و چگونه کارنامه شرکتکنندگان صادر میشود.
وی افزود: به دلیل حجم گسترده اطلاعات، بخش آماری و تفصیلی مربوط به شرکتکنندگان در سایت مرکز قرآنی بارگذاری خواهد شد تا خبرنگاران و مخاطبان بتوانند گزارشهای تخصصی را از آن استخراج کنند.
مجیدیمهر در ادامه به جایگاه نیروهای متخصص اشاره کرد و گفت: در مرکز قرآنی بحمدالله مجموعهای از نخبگان قرآنی فعالیت دارند.
وی با اشاره به گستردگی مسابقات قرآنی در سطح کشور گفت: حدود ۱۱۰ مسابقه در وزارتخانهها و دستگاههای مختلف برگزار میشود. تقریباً ۱۷ وزارتخانه از جمله نفت، ارتباطات. و… و سایر نهادها دارای مسابقات قرآنی اختصاصی هستند که نشاندهنده فراگیری این فرهنگ در ساختار اداری کشور است.
مجیدیمهر همچنین تفاوت ساختار فعالیتهای قرآنی ایران با دیگر کشورها را تشریح کرد و گفت: در اکثر کشورها مسابقات قرآنی زیرمجموعه بخشهای فرهنگی یا دینی وزارتخانهها هستند؛ اما در ایران تنها ساختار رسمی ویژه مسابقات قرآنی وجود دارد که در آن پستهای سازمانی مشخص و تخصصی تعریف شده است، از جمله کارشناس مسابقات بانوان، کارشناس مسابقات سراسری، کارشناس بینالمللی و کارشناس محتوای مجازی. این ساختار منحصربهفرد زمینهای فراهم کرده است تا مسابقات قرآن کشور بیش از پیش در مسیر تعالی علمی، فرهنگی و معنوی گام بردارد.
نظر شما