واکنش مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان به درگیری در مسابقه فوتبال نوجوانان

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر خادمی، مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان پیش از ظهر یکشنبه با ابراز تأسف از درگیری حاشیه‌ساز در یک مسابقه فوتبال نوجوانان، از ورود کمیته انضباطی به این موضوع خبر داد و گفت: انتظار داریم به سرعت در این مورد رسیدگی و رأی لازم صادر شود.

وی از همه هواداران و والدین خواست تا با رعایت اخلاق ورزشی، از تکرار چنین اتفاقات ناگواری جلوگیری کنند و فضای مسابقات را به صلح و صمیمیت تبدیل کنند.

خادمی در ابتدا با اشاره به فضای مثبت پیش از بازی، گفت: خبر قبل از بازی را دیدم که نوشته بودند رفاقت دو مدیرعامل و دوستی این دو باشگاه با هم روز خوبی را رقم خواهد زد اما متأسفانه برعکس شد.

از تحریک تا درگیری خارج از زمین

وی در توصیف حادثه رخ‌داده اظهار کرد: در حین مسابقه، بازیکنی که تعریف می‌شود تحریک شده و ظاهراً این موضوع از یکی دو تا تماشاگر شروع شده است. متأسفانه درگیری به پشت ورزشگاه و خارج از زمین فوتبال کشیده می‌شود و یک ورزشکار هم درگیر می‌شود و این موضوع نگرانی را بین دو دسته از هواداران ایجاد می‌کند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان با اشاره به مکانیسم قانونی برخورد با این حوادث، تصریح کرد: کمیته انضباطی به این موضوع ورود کرده است و انشالله سریعاً رأی صادر می‌شود. ما امیدواریم که این مسائل هر چه سریع‌تر حل و فصل شود.