به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدینیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، در جمع خبرنگاران در حاشیه برگزاری نخستین گردهمایی سراسری مدیران و مسئولان مدیریت بحران در کشور پس از چند دهه، از آغاز فصلی جدیددر هماهنگی میان دستگاههای مسئول خبر داد و گفت: این گردهمایی با هدف ارتقای تعامل، همافزایی و انسجام هرچهبیشتر در مدیریت بحرانهای طبیعی و غیرمترقبه برگزار شد. حضور کلیه مدیران بحران از سطح استانها و وزارتخانههادر این نشست، اقدامی کمنظیر بود که میتواند در شرایط حساس، منجر به تصمیمگیریهای دقیقتر و واکنشهای سریعترشود.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین اهداف این نشست، ایجاد یک ساختار منسجم و هماهنگ ملی در مدیریت بحرانهابوده است، افزود: نخستین گام ما، رسیدن به یک ادبیات و خوانش مشترک در اجرای مأموریتها بود. برای تحقق این هدف، کلیه قوانین، اسناد بالادستی، شیوهنامهها و بهویژه دستورالعملهای اجرایی مورد بازنگری قرار گرفت و نسخه نهایی آنهاامروز برای اجرا به همه دستگاهها ابلاغ خواهد شد. هدف آن است که همه نهادها، با برداشت و تفسیر واحد از اینمستندات، در چارچوب مدیریت یکپارچه بحران کشور عمل کنند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، با تأکید بر اهمیت مسئولیتپذیری و پاسخگویی دستگاهها تصریح کرد: سازمانمدیریت بحران کشور بهعنوان محور هماهنگی، موظف است ضمن هدایت عملیات در شرایط بحرانی، بر اجرای دقیقوظایف محوله به دستگاهها نظارت مستمر داشته باشد. ما انتظار داریم تمامی نهادها با رویکردی فعالانه و مسئولانه واردعمل شوند و در راستای مأموریتهای قانونی خود، عملکردی مؤثر داشته باشند.
وی همچنین از همکاری سازمان برنامه و بودجه برای تأمین اعتبارات ویژه حوزه پیشگیری و آمادگی در برابر حوادث خبرداد و خاطرنشان کرد: اختصاص منابع مالی مشخص به طرحهای مدیریت بحران، میتواند زیرساختهای کشور را تقویتکرده و آمادگی ملی را در مواجهه با حوادث ارتقاء بخشد. پیگیری تأمین و تخصیص این اعتبارات نیز از وظایف کلیدیسازمان ما خواهد بود.
ساجدینیا در پایان با ابراز امیدواری نسبت به خروجی این گردهمایی، گفت: این همایش، آغازی برای همکاریهای هدفمندو گستردهتر میان نهادهای مسئول در سراسر کشور است. با تقویت همدلی، تعامل و برنامهریزی هماهنگ، قطعاً میتوانیمخدمات مؤثرتری به مردم ارائه دهیم و در مسیر کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی و غیرمترقبه گامهای مؤثرتریبرداریم.
