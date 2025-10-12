آغاز عملیات تعریض پل چمشور در محور دلبران کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان قروه صبح یکشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان با اشاره به حادثهخیز بودن پل چمشور در کیلومتر ۱۲ محور قروه-دلبران، گفت: این پل به عنوان یکی از نقاط بحرانی و پرتصادف شهرستان شناخته میشود.
وریا محمدی افزود: در پاسخ به مصوبات کمیسیون ایمنی راههای حملونقل استان، اقدامات مختلفی برای بهبود ایمنی این منطقه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در بخش کوتاهمدت، نصب سرعتکاههای استاندارد، رنگآمیزی آنها، نصب رفلکتورهای چشمگربهای، خطکشیهای عرضی و نصب تابلوهای هشداردهنده به منظور کاهش سرعت رانندگان و افزایش توجه به شرایط خطرناک انجام شده است.
وی بیان کرد: همچنین، ۳۰ ردیف شیار لرزاننده در نقاط مختلف قبل و بعد از پل نیز اجرا شد.
محمدی همچنین به عملیات بلندمدت اشاره کرد و گفت: تعریض پل و احداث پل جدید با اعتبار ۴۴۰ میلیارد ریال از سوی پیمانکار آغاز شده است و این اقدامات، که در حال حاضر در دست اجراست، با هدف اصلاح هندسی، افزایش دید رانندگان و کاهش احتمال برخورد در شرایط بحرانی طراحی شده است.
وی به همکاری معدن طلای زرکوه اشاره کرد و افزود: این معدن در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از محل مسئولیتهای اجتماعی خود مبلغ ۵۸۰ میلیارد ریال جهت تعریض و روکش محور دلبران هزینه کرده است.
رئیس اداره راهداری قروه تاکید کرد: ایمنی تنها با بهبود زیرساختها حاصل نمیشود، بلکه نیازمند آگاهی، مسئولیتپذیری و فرهنگسازی در کنار اقدامات عمرانی است.
وی از رانندگان خواست تا با رعایت سرعت مجاز، پرهیز از سبقتهای غیرقانونی و توجه به علائم هشداردهنده، به ایمنی جادهه ا کمک کنند.
نظر شما