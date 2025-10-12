  1. ورزش
امتیاز میزبانی بسکتبال ایران در انتخابی جام جهانی سلب شد

فدراسیون جهانی بسکتبال امتیاز میزبانی ایران در اولین دیدار پنجره نخست انتخابی جام جهانی را سلب و در اختیار لبنان قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار تیم ملی بسکتبال در پنجره نخست انتخابی جام جهانی ۶ آذر برابر عراق برگزار می شود. طبق برنامه قرار بود این دیدار به میزبانی ایران برگزار شود و  ۹ آذر هم دیدار برگشت دو تیم به میزبانی عراقی ها برگزار شود. 

این در حالی است که فدراسیون بین المللی بسکتبال امتیاز میزبانی ایران و عراق برای هر دو دیدار ۶ و ۹ آذر را سلب کرده است. فیبا اینگونه مقرر کرده که این دیدارها به میزبانی لبنان در بیروت برگزار شوند. 

فیبا، تیرماه و به دنبال جنگ ۱۲ روزه تحمیلی در ایران و همچنین تحولات منطقه این تصمیم را اتخاذ کرده و در آستانه آغاز پنجره های انتخابی جام جهانی روی آن تاکید کرده است. حتی قرار است دیدارهای سوریه هم در کشور ثالث برگزار شود. 

البته فدراسیون بسکتبال در خصوص دیگر دیدارهای تیم ملی در انتخابی جام جهانی که باید در تهران برگزار شود، مکاتبات و رایزنی هایی با فدراسیون جهانی داشته است اما هنوز نتیجه ای دریافت نکرده است.

زینب حاجی حسینی

