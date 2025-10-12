اعلام جزئیات بخش فیلمنامه جشنواره شانزدهم عمار

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش فیلمنامه در شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار با هدف تمرکز بر متن به عنوان بنیان اصلی تولید آثار تصویری، بستری برای کشف و پرورش استعدادهای نو در حوزه فیلم‌نامه‌نویسی فراهم کرده است. این بخش با تأکید بر تولید محتوا در چارچوب مبانی فکری انقلاب اسلامی و تربیت هنرمند متعهد، طراحی شده و بر آن است تا پیوندی عمیق میان هنر و اندیشه تمدنی برقرار سازد.

در این دوره، آثار در قالب‌های متعددی پذیرفته می‌شوند از جمله فیلمنامه کامل برای سینما، سریال، تله‌فیلم و داکیو درام. همچنین طرح و سیناپس بلند، فیلم‌نامه‌های کوتاه داستانی و مستند، آثار انیمیشن در ابعاد گوناگون (کوتاه، بلند، سینمایی، سریالی) و نمایشنامه‌های تلویزیونی از دیگر قالب‌های قابل ارائه هستند. افزون بر این، ایده‌ها و طرح‌هایی برای تیزرهای فرهنگی، آیتم‌های نمایشی و برنامه‌های تلویزیونی نیز در فهرست پذیرش قرار گرفته‌اند.

محور اصلی این دوره از جشنواره، «نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب وحشی» است. این رویکرد، بستری برای تولید آثاری فراهم می‌سازد که در آن‌ها زیبایی‌های تمدن اسلامی و زشتی‌های نظام سلطه از طریق روایت داستانی، شخصیت‌پردازی و تصویر به مخاطب منتقل شود. هدف آن است که فیلم‌نامه‌ها از سطح آثار شعاری و تبلیغاتی فراتر رفته و به اسنادی هنری و ماندگار تبدیل شوند.

در ارزیابی آثار این بخش، سه شاخص «راهبرد»، «محتوا» و «فرم» مدنظر قرار دارد. تطابق مضمون آثار با محورهای جشنواره، نوآوری و بکر بودن ایده، پرداختن به ژانر نوجوان، و بومی‌سازی محتوا از مهم‌ترین معیارهای انتخاب آثار برتر هستند. آثار مرتبط با موضوع «جنگ تمدنی» نیز با نگاه ویژه‌ای بررسی خواهند شد.

علاقه‌مندان تا تاریخ ۱۵ آبان فرصت دارند آثار خود را از طریق پیام‌رسان‌های ایتا و بله به شناسه کاربری Ammarfilm_1389@ ارسال کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وب‌سایت رسمی جشنواره به نشانی Ammarfilm.ir مراجعه کنند.