مظفری: بیش از ۳۸۰۰ دانشجوی عراقی در مشهد مشغول تحصیل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری، در دیدار با استاندار استان میسان عراق اظهار کرد: استان خراسان رضوی حدود هشت درصد جمعیت ایران را در خود جای داده و جمعیتی بیش از هفت میلیون نفر دارد.

استاندار خراسان رضوی گفت: از میان شش میلیون زائر عراقی که سالانه به ایران می‌آیند، سه میلیون نفر به خراسان رضوی سفر می‌کنند. خوشحالیم که بین ایران و عراق مراودات فرهنگی خوبی شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: از دولت و ملت عراق دو تشکر ویژه دارم؛ نخست از مواضع آنان در جنگ دوازده روزه اخیر و دوم از پذیرایی گرم از زوار در ایام اربعین حسینی. در حوزه ارتباطات اقتصادی، ظرفیت‌های چشمگیری بین خراسان رضوی و عراق وجود دارد. استراتژی دولت ما توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همجوار است.

مظفری خاطرنشان کرد: هرچند مرز مستقیم با استان میسان نداریم، اما می‌توانیم با ایجاد مسیر مناسب، دروازه‌ای برای ورود این استان و کشور عراق به افغانستان و آسیای میانه باشیم.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: ما در مرز ترکمنستان و افغانستان دو منطقه آزاد تجاری و صنعتی داریم که فرصتی مهم برای مراودات صنعتی و اقتصادی مشترک محسوب می‌شود. استان خراسان رضوی با شش هزار واحد صنعتی فعال و ۴۶ شهرک صنعتی، آمادگی کامل برای همکاری دارد.

وی گفت: با استان کربلا رفت‌وآمدهایی داشته‌ایم و خواهرخواندگی بین کربلا و خراسان رضوی برقرار شده و آمادگی داریم این موضوع با استان میسان نیز عملیاتی شود.

مظفری اضافه کرد: صادرات ما به افغانستان، عراق و اقلیم کردستان قابل‌توجه است و آمادگی داریم این مراودات را با استان میسان گسترش دهیم. در بخش کشاورزی و نفت، شرکت‌های دانش‌بنیان توانمندی در استان فعال هستند و می‌توان از ظرفیت آن‌ها استفاده کرد. همچنین در حوزه گردشگری سلامت ظرفیت بالایی داریم و می‌توانیم فهرست مراکز معتبر را برای پذیرش مستقیم بیماران ارائه کنیم.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: بیش از ۳۸۰۰ دانشجوی عراقی در دانشگاه‌های مشهد مشغول تحصیل هستند. آمادگی داریم همکاری‌های دانشگاهی و علمی را افزایش دهیم.

در ادامه سپس حبیب ظاهر الفرطوسی، استاندار میسان عراق، در این دیدار اظهار کرد: اعتقاد داریم جمهوری اسلامی ایران به نیابت از مسلمانان و آزادگان جهان، جنگ دوازده روزه را پیش برد و درود می‌فرستیم بر روح طیبه شهدا.

استاندار میسان عراق ادامه داد: استان میسان در جنوب عراق قرار دارد و با دو استان ایلام و خوزستان هم‌مرز است. روابط فرهنگی، اقتصادی و خانوادگی محکمی به‌ویژه با استان ایلام داریم. گذرگاه مرزی چذابه یکی از مسیرهای اصلی ورود زوار امام حسین علیه‌السلام از این استان است.

وی افزود: جمعیت استان ما حدود یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است و فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی در میسان وجود دارد. پس از تکمیل شهرک اقتصادی تیب که ۶۵ هزار هکتار مساحت دارد و شامل بخش‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری است، این منطقه مورد توجه ویژه نخست‌وزیر و هیئت دولت عراق قرار گرفته است. از همه شرکت‌های توانمند خراسان رضوی دعوت می‌کنم در این استان سرمایه‌گذاری کنند. ما مایل هستیم رابطه خواهرخواندگی با خراسان رضوی برقرار کنیم.

الفرطوسی گفت: میسان دومین استان نفت‌خیز عراق پس از بصره است و روزانه ۷۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کند. این استان دارای اراضی وسیع کشاورزی است. کشاورزی یکی از مشاغل اصلی مردم ماست و زمین‌های حاصلخیز بسیاری داریم که آماده همکاری در این زمینه با خراسان رضوی هستیم.

استاندار میسان عراق با اشاره به گردشگری سلامت اظهار کرد: بسیاری از شهروندان ما برای درمان به مشهد مراجعه می‌کنند. درخواست داریم مراکز درمانی معتبر و مورد اعتماد از سوی استانداری خراسان رضوی معرفی شوند تا بیماران بدون واسطه و سوءاستفاده به خدمات باکیفیت دسترسی داشته باشند. تعامل با بیماران عراقی باید مشابه بیماران ایرانی باشد و تعرفه‌ها منصفانه اعمال شود.

گفتنی است؛ پیش ازین دیدار، هیات عراقی در دو روز حضور خود در مشهد از برخی واحدهای تولیدی و صنعتی استان دیدار کرد و با برخی از ظرفیتهای اقتصادی استان آشنا شد.