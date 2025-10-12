به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، مراسم چهل و پنجمین دوره قرعهکشی حسابهای قرضالحسنه پسانداز بانک مسکن روز سهشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیران ارشد بانک مسکن برگزار و برندگان این دوره از قرعه کشی انتخاب میشوند.
شایان ذکر است مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی جهت شرکت در این دوره از قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن یکم مرداد ماه ۱۴۰۳ تا پایان تیرماه سال جاری بوده که در این مدت تعداد سه میلیون و ۳۹۳ هزار حساب مشمول شرکت در قرعهکشی این دوره شناخته شدهاند.
براساس این گزارش؛ در این دوره، تعداد ۵۰۰ کمک هزینه ۲۵۰۰ میلیون ریالی خرید یا تعمیر واحد مسکونی، ۳۰۰ کمک هزینه ۵۰۰ میلیون ریالی خرید وسیله نقلیه دوستدار محیط زیست، ۴۰۰ کمک هزینه ۲۵۰ میلیون ریالی خرید لوازم خانگی تولید داخل، ۵۰۰۰ کمک هزینه ۵۰ میلیون ریالی خرید صنایع دستی و میلیونها ریال جوایز نقدی، به برندگان قرعهکشی حسابهای پسانداز این بانک اهدا خواهد شد.
در سالهای گذشته بانک مسکن از محل منابع حسابهای قرضالحسنه پسانداز، اقداماتی خیرخواهانه همچون مدرسهسازی، کمک به آزادی زندانیان، کمک هزینه درمان بیماران صعبالعلاج و … را انجام داده است.
