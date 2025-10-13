  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۰

غزه امروز بزرگ‌ ترین سنگر مقاومت در برابر ظلم جهانی است

غزه امروز بزرگ‌ ترین سنگر مقاومت در برابر ظلم جهانی است

ارومیه - مدیر مرکز راهبری امور بانوان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: غزه امروز بزرگ‌ترین سنگر مقاومت در برابر ظلم جهانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا رجب بعد از ظهر دوشنبه، جلسه هم‌اندیشیی همایش «فریاد ظرف‌های خالی» با حضور بانوان تأثیرگذار استان آذربایجان غربی، جهت سازماندهی راهپیمایی نمادین «قابلمه‌های خالی» و با هدف برنامه‌ریزی برای حمایت از کودکان غزه و محکومیت رژیم صهیونیستی، افزود: غزه امروز بزرگ‌ترین سنگر مقاومت در برابر ظلم جهانی است.

وی ادامه داد: ما اینجا جمع شده‌ایم تا صدای کودکان و مادران غزه باشیم. برنامه آینده ما با عنوان «فریاد ظرف‌های خالی» نمادی از همدلی و مسئولیت‌پذیری در قبال انسانیت است.

مدیر مرکز راهبری و امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی افزود: ظرف‌های خالی در این برنامه، نشان‌از قلب‌های پر از ایمان و تعهد ما نسبت به وظایف انسانی و الهی‌مان دارد.

همچنین در این جلسه، درباره جزئیات اجرایی زمان، مکان و چگونگی برگزاری راهپیمایی، همچنین طراحی شعارها و پلاکاردهای مناسبتی بحث و تبادل نظر شد.

شرکت‌کنندگان در این نشست بر ضرورت برگزاری باشکوه این حرکت نمادین و گسترش صدای اعتراض خود به جنایات رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

کد خبر 6621231

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها