به گزارش خبرنگار مهر، لیلا رجب بعد از ظهر دوشنبه، جلسه هم‌اندیشیی همایش «فریاد ظرف‌های خالی» با حضور بانوان تأثیرگذار استان آذربایجان غربی، جهت سازماندهی راهپیمایی نمادین «قابلمه‌های خالی» و با هدف برنامه‌ریزی برای حمایت از کودکان غزه و محکومیت رژیم صهیونیستی، افزود: غزه امروز بزرگ‌ترین سنگر مقاومت در برابر ظلم جهانی است.

وی ادامه داد: ما اینجا جمع شده‌ایم تا صدای کودکان و مادران غزه باشیم. برنامه آینده ما با عنوان «فریاد ظرف‌های خالی» نمادی از همدلی و مسئولیت‌پذیری در قبال انسانیت است.

مدیر مرکز راهبری و امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی افزود: ظرف‌های خالی در این برنامه، نشان‌از قلب‌های پر از ایمان و تعهد ما نسبت به وظایف انسانی و الهی‌مان دارد.

همچنین در این جلسه، درباره جزئیات اجرایی زمان، مکان و چگونگی برگزاری راهپیمایی، همچنین طراحی شعارها و پلاکاردهای مناسبتی بحث و تبادل نظر شد.

شرکت‌کنندگان در این نشست بر ضرورت برگزاری باشکوه این حرکت نمادین و گسترش صدای اعتراض خود به جنایات رژیم صهیونیستی تأکید کردند.