به گزارش خبرنگار مهر، سیامک آزادی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامههای بیستمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی اظهار کرد: برنامهریزیهای لازم برای برگزاری بخش استانی این جشنواره انجام شده و دبیرخانه استانی آن در پارک علم و فناوری کرمانشاه فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی افزود: جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی از قدیمیترین و معتبرترین رویدادهای حوزه فناوری و نوآوری در کشور به شمار میرود که نقش مهمی در معرفی فناوران، کارآفرینان و صاحبان ایده به سرمایهگذاران دارد. این جشنواره بستری برای ترویج فرهنگ نوآوری، ورود کسبوکارهای فناورانه به بازارهای ملی و بینالمللی و تقویت پیوند اقتصاد دانشبنیان با توسعه پایدار فراهم میکند.
آزادی تصریح کرد: این جشنواره با هدف ایجاد ارتباط نظاممند بین دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان و نیازهای توسعهای کشور و نیز گسترش تعاملات میان بازیگران زیستبوم فناوری و نوآوری برگزار میشود. در نهایت نیز با معرفی کسبوکارهای برتر در بخشهای مختلف، زمینه رونق تولید فناورانه را فراهم خواهد کرد.
سرپرست سازمان جهاد دانشگاهی کرمانشاه با اشاره به مخاطبان جشنواره گفت: شرکتهای نوپا، واحدهای صنعتی، شرکتهای رشد یافته و دانشبنیان، سرمایهگذاران و حامیان زیستبوم نوآوری کشور از جمله مخاطبان این رویداد ملی هستند.
وی ادامه داد: جشنواره در دو بخش اصلی برگزار میشود؛ بخش نخست، مسابقه جشنواره است که خود شامل دو زیربخش میشود: نخست، بخش «طراحان کسبوکار» ویژه تیمهای دارای شخصیت حقوقی و ایدههای فناورانه با امکانسنجی دقیق؛ دوم، بخش «فنآفرینی و تجاریسازی فناوری» که به شرکتهای دارای سابقه فروش اختصاص دارد.
آزادی عنوان کرد: در بخش تجاریسازی نیز شرکتها بر اساس سابقه فروش به دو گروه تقسیم میشوند؛ شرکتهای نوپا با سابقه فروش کمتر از سه سال و شرکتهای رشد یافته با سابقه فروش بیش از سه سال. وی افزود: علاوه بر بخش مسابقهای، جشنواره دارای یک بخش جانبی مهم است که در سه زیربخش برگزار میشود: نخست، نمایشگاه فناوری از محصولات منتخب دانشبنیان؛ دوم، بخش فرصتهای سرمایهگذاری که شرکتهای سرمایهپذیر را به سرمایهگذاران معرفی میکند؛ و سوم، نشستهای انتقال تجربه در افق بینالمللی که در آن متخصصان داخلی و خارجی تجارب خود در توسعه شرکتهای فناور را به اشتراک میگذارند.
آزادی گفت: مهلت ثبتنام در مرحله استانی جشنواره تا ۱۵ آبانماه تعیین شده است و متقاضیان میتوانند از طریق سامانه اینترنتی shtf.ir اقدام کنند. در این مرحله، ۹ برگزیده انتخاب میشوند که در رویداد منطقهای بین استانهای غرب کشور مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
به گفته آزادی، داوری ملی جشنواره از بهمنماه ۱۴۰۴ آغاز و تا مهرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و مرحله نهایی و مراسم اختتامیه جشنواره ملی نیز در آبانماه ۱۴۰۵ برگزار میشود.
وی درباره جوایز جشنواره گفت: علاوه بر فرصتهای گسترده شبکهسازی، جذب سرمایهگذار و معرفی محصولات فناورانه، برگزیدگان جشنواره از جوایز نقدی بین ۱۵۰ میلیون تا یک میلیارد تومان نیز بهرهمند خواهند شد.
رئیس جهاد دانشگاهی کرمانشاه با اشاره به عملکرد درخشان شرکتهای فناور استان بیان کرد: شرکتهای دانشبنیان کرمانشاه در سالهای اخیر در بیشتر رویدادهای ملی رتبههای برتر را کسب کردهاند. سال گذشته نیز یکی از شرکت های فعال، در جمع برگزیدگان جشنواره شیخ بهایی قرار گرفت.
وی تأکید کرد: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ محصول فناورانه توسط شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری کرمانشاه تولید میشود که از این میان بیش از ۳۰ محصول تنها تولیدکننده در کشور محسوب میشوند. همچنین حدود نیمی از این محصولات در رده فناوری متوسط به بالا قرار دارند.
شرکتهای فناور استان در مسیر رشد و حضور بینالمللی قرار گرفتهاند
آزادی در بخش دیگری از سخنانش از رشد صادرات محصولات دانشبنیان استان خبر داد و افزود: برخی از شرکتهای کرمانشاهی در بازارهای بینالمللی، از جمله عراق، در حال رقابت با محصولات شرکتهای اروپایی هستند و توانستهاند جایگاه مناسبی از نظر کیفیت و قیمت به دست آورند.
وی اظهار داشت: در راستای توسعه همکاریهای فناورانه، از ۲۲ تا ۲۵ مهرماه نمایشگاه توانمندیهای صادراتی شرکتهای دانشبنیان کرمانشاه به کشور عراق برگزار میشود و پارک علم و فناوری استان نیز با مجموعهای از محصولات صادراتی در آن حضور فعال خواهد داشت.
آزادی با اشاره به اهمیت اقتصاد دانشبنیان گفت: اشتغال در حوزه فناوری نه تنها موجب بهکارگیری نخبگان و ایجاد فرصتهای جدید میشود، بلکه به دلیل ماهیت دانشی این شرکتها، با سرمایهگذاری کمتر میتوان اشتغال پایدار ایجاد کرد. وی توسعه بازار، معرفی محصولات فناورانه به بازارهای خارجی و تقویت ارتباط بین بازیگران زیستبوم فناوری را از مهمترین اولویتهای پیشروی استان دانست.
آزادی ادامه داد: استان کرمانشاه حدود ۳۳۵ شرکت دانشبنیان و فناور دارد و علیرغم پالایش دورهای شرکتها، تعداد مجموعههای فعال همچنان رو به افزایش است. پیشبینی میکنیم تا پایان سال شاهد رشد ۳۰ درصدی فروش شرکتهای فناور و افزایش صادرات از ۱۰ کشور به ۱۴ کشور باشیم.
رئیس جهاد دانشگاهی کرمانشاه در تشریح برنامههای راهبردی سال جاری گفت: یکی از برنامههای مهم ما توانمندسازی پنج هزار دانشجو طی دو سال آینده برای ورود به حوزههای کارآفرینی و فناوری است. این طرح با هدف تبدیل ظرفیتهای دانشگاهی به فرصتهای اقتصادی طراحی شده و شامل آموزش، تشکیل تیمهای فناور، تأمین نیروی متخصص و توانمندسازی برای ورود به بازار کار خواهد بود.
وی افزود: برنامه دوم در حوزه پارک علم و فناوری، توسعه زیرساختهای تخصصی در سه حوزه اولویتدار استان است که با هدف ایجاد پیوند میان فناوری و نیازهای توسعهای استان دنبال میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شرکتهای فناور استان اکنون در حوزههای هوشمندسازی کشاورزی، اقتصاد دیجیتال، صنایع تبدیلی و صادرات به کشورهای منطقه فعال هستند و این ظرفیت میتواند در کنار حمایتهای استانی، به موتور محرکهای برای توسعه پایدار کرمانشاه تبدیل شود.
