به گزارش خبرنگارمهر، سیامک آزادی رئیس پارک علم و فناوری استان، پیش از ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با قدردانی از تلاش اصحاب رسانه در پوشش اخبار حوزه فناوری و نوآوری گفت: یکی از چالشهای اساسی در مسیر راهاندازی کسبوکارهای فناورانه، گامهای ابتدایی شناسایی و هدایت افراد مستعد است؛ زیرا بسیاری از صاحبان ایده به دلیل ترس از شکست یا ابهام در مسیر ورود، از ادامه فعالیت بازمیمانند.
وی با اشاره به اجرای «پویش ملی توانافزایی شکلگیری هستههای فناور و نوآوری» توسط معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: این طرح با هدف ایجاد فرایندی نظاممند برای شناسایی، هدایت و توانمندسازی علاقهمندان به کسبوکارهای فناورانه در سطح کشور اجرا میشود.
انتخاب کرمانشاه در جمع ۱۲ پارک برتر کشور
آزادی اظهار کرد: سال گذشته کرمانشاه در حوزه تخصصی گیم و انیمیشن یکی از استانهای موفق کشور بود و موفق به شناسایی بیش از ۳۰ تیم و هسته فناور در این زمینه شد. امسال نیز با ارزیابی وزارت علوم، پارک علم و فناوری کرمانشاه در میان ۱۲ پارک منتخب کشور قرار گرفته تا مرحله دوم این طرح ملی را اجرا کند.
رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه گفت: مرحله دوم این طرح با عنوان «جشنواره امید» آغاز میشود که هدف آن شناسایی افراد علاقهمند، ایجاد ارتباط مؤثر با آنها و فراهم کردن بستر آگاهیبخشی برای ورود به مسیر راهاندازی کسبوکار است و با بررسی ظرفیتها و زیرساختهای استان، چهار حوزه تخصصی شامل تولید محتوای رسانهای، صنایع خلاق نرم و فرهنگی، کشت و پرورش گیاهان دارویی و فعالیتهای گلخانهای برای اجرای این مرحله در کرمانشاه انتخاب شده است.
آزادی با اشاره به ظرفیتهای بالای استان در حوزه گیاهان دارویی و گلخانهای گفت: تمرکز بر این بخشها میتواند ارزش افزوده قابلتوجهی برای استان ایجاد کند و زمینه را برای شکلگیری استارتاپهای فناورانه فراهم سازد. وی افزود: در قالب این طرح، فرایند شناسایی، آموزش، توانمندسازی و تشکیل تیمهای فناور بهصورت مرحلهای و نظاممند انجام خواهد شد.
رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه در ادامه اظهار داشت: شرکتکنندگان در این طرح از مشاورهها، کارگاههای آموزشی و برنامههای منتورینگ رایگان بهرهمند خواهند شد و پس از طی مراحل ارزیابی، بهعنوان هستههای فناور در پارک علم و فناوری پذیرش میشوند تا از حمایتهای مالی و زیرساختی لازم برخوردار شوند.
وی با بیان اینکه «طرح پویش ملی توانافزایی» بستری برای ایجاد ارتباط میان نسل جوان و شرکتهای پیشرو استان است، تأکید کرد: لیست افراد شناساییشده در هر حوزه در اختیار شرکتهای موفق قرار میگیرد تا از ظرفیت آنان در قالب همکاری، آموزش یا جذب نیرو استفاده شود.
مراحل اجرای طرح و توانمندسازی فناوران
آزادی همچنین از برنامهریزی ویژه برای توانمندسازی دانشجویان و فارغالتحصیلان استان خبر داد و گفت: بر اساس طرح مشترک جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری، دورههای آموزشی ویژه مهارتهای نرم، فنون مذاکره، نگارش رزومه و حل خلاق مسئله برای ۵ هزار دانشجو در یک برنامه سهساله برگزار خواهد شد.
وی افزود: کرمانشاه با برخورداری از بیش از ۷۰ هزار دانشجو ظرفیت عظیمی در مسیر توسعه آینده دارد و اگر این ظرفیت بهدرستی هدایت شود، میتواند موتور تحول اقتصادی و فناورانه استان باشد.
رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه در پایان بر نقش رسانهها در اطلاعرسانی عمومی این طرح تأکید کرد و گفت: ارتباط با دانشگاهها، شبکههای اجتماعی و دفاتر دانشجویی در دانشگاههای استان بهعنوان مسیرهای اصلی اطلاعرسانی و جذب شرکتکنندگان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
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