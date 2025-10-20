به گزارش خبرنگار مهر، سیامک آزادی، رئیس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه صبح دوشنبه در مراسم «اولین رویداد فناوری‌های نوین در حوزه گیاهان دارویی» با اشاره به اهمیت این رویداد اظهار داشت: این برنامه با پیشنهاد و حمایت بنیاد شهید استان برگزار شده که نشان‌دهنده دغدغه‌مندی این نهاد نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه فناوری در استان است.

وی افزود: حوزه انتخابی این رویداد یعنی گیاهان دارویی، یکی از مزیت‌های برجسته استان کرمانشاه است؛ به طوری که بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت این نوع گیاهان قرار دارد و کرمانشاه از نظر تنوع گیاهان دارویی در رتبه‌های بالای کشور قرار دارد. با وجود این ظرفیت عظیم طبیعی، هنوز جای کار فراوانی برای توسعه اقتصادی این حوزه وجود دارد.

آزادی با اشاره به فعالیت واحدهای صنعتی استان در حوزه گیاهان دارویی عنوان کرد: در حال حاضر حدود هشت واحد صنعتی در این زمینه فعال هستند و هرچند عملکرد خوبی دارند، اما با توجه به ظرفیت‌های موجود، لازم است که در مقیاس بزرگ‌تر توسعه یابند. وی افزود: نمونه‌های موفقی همچون طرح بهرامی‌نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه رازی در پارک علم و فناوری نشان می‌دهد که با تحقیقات علمی، راندمان تولید برخی محصولات از جمله گونه‌ای از گیاهان مهاجر به هشت تُن در هر هکتار رسیده است.

رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه تأکید کرد: هدف ما رسیدن به ایجاد مجتمع‌های فرآوری گیاهان دارویی با ترکیبی از پژوهشکده‌ها و مجموعه‌های تولیدی است؛ اگر این نگاه بلندمدت دنبال شود، می‌تواند بخش قابل توجهی از اقتصاد استان را متحول کند. وی افزود: تمرکز بر حوزه‌های اولویت‌دار، ارزش افزوده بالایی برای استان خواهد داشت و به بهبود درآمد خانوارهای کرمانشاهی منجر می‌شود.

آزادی خاطرنشان کرد: تمام مشاوره‌های تخصصی برای کارآفرینان معرفی‌شده از سوی بنیاد شهید تا پایان سال به‌صورت رایگان انجام خواهد شد تا بتوانیم از ظرفیت دانشگاه و فناوری برای اشتغال جوانان بهره‌مند شویم.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی کسب‌وکار تنها آغاز مسیر است و توسعه آن نیاز به حمایت و آموزش دارد، گفت: از سال ۱۳۸۴ تاکنون ادبیات شکل‌گیری کسب‌وکارهای دانشگاهی در کشور نهادینه شده و اکنون پس از ۲۰ سال باید با آموزش‌های تخصصی اشتغال‌محور این مسیر را تقویت کنیم. به همین منظور پیشنهاد می‌شود جلسات تخصصی با بنیاد شهید و سایر مجموعه‌های آموزشی برگزار شود تا تا پایان سال فرصت توانمندسازی علاقه‌مندان فراهم گردد.

رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و فناورانه استان تصریح کرد: کرمانشاه نه تنها در حوزه کشاورزی بلکه در صنایع شیمیایی و تجهیزات کشاورزی نیز توان رقابت ملی و منطقه‌ای دارد. برخی شرکت‌های فناور استان بیش از ۹۰ درصد بازار داخلی را در اختیار دارند و حتی به‌عنوان تنها تولیدکننده در خاورمیانه فعالیت می‌کنند.

آزادی ادامه داد: باید همه ما نقش خود را در معرفی ظرفیت‌های استان ایفا کنیم. وقتی در نمایشگاه‌های بین‌المللی مانند عمان شرکت می‌کنیم، بسیاری از فعالان خارجی از وجود چنین توانمندی‌هایی در کرمانشاه شگفت‌زده می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد که نیاز داریم خود را بهتر معرفی کنیم و سفیران توان علمی و صنعتی استان باشیم.

وی افزود: اکنون شرکت‌هایی در استان فعال‌اند که اگر از سرمایه در گردش کافی برخوردار شوند، می‌توانند ۵۰ درصد نیاز کشور را در برخی محصولات تأمین کنند. به همین دلیل لازم است تمامی نهادها در راستای شکوفایی ظرفیت‌های کرمانشاه همدلانه همکاری کنند.

رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه در پایان گفت: این رویداد نقطه آغازی است برای جهت‌دهی فعالیت‌های فناورانه در حوزه‌های اولویت‌دار استان و جوانانی که امروز در این مسیر تقدیر می‌شوند، می‌توانند آینده‌ساز اقتصاد دانش‌بنیان کرمانشاه باشند.