افتتاح مزارع خورشیدی طبیعت ۱و ۲ در زرندیه

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این پروژه با حضور مدیرعامل گروه صنعتی طبیعت ماکان، مدیرعامل شرکت توسعه انرژی تکوین، استاندار مرکزی و جمعی از مسئولان استانی و شهری به بهره برداری رسید. پروژه مزارع خورشیدی طبیعت ۱ و ۲، توسط شرکت توسعه انرژی تکوین، از شرکت‌های تابعه گروه صنعتی طبیعت ماکان، اجرا شد و عملیات طراحی، ساخت و نصب آن در مدت تنها چهار ماه به‌طور هم‌زمان تکمیل شد. نیروگاه‌ها در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار و با سرمایه‌گذاری ۳۳۰ میلیارد تومان از منابع داخلی گروه احداث شده است و سالانه ۲۷.۶ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی برق پاک به شبکه سراسری تزریق می‌کنند؛ اقدامی که به صرفه‌جویی ۱۱.۲ میلیون مترمکعبی در مصرف سوخت‌های فسیلی و کاهش چشمگیر انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی منجر می‌شود.

تعهد عملی گروه صنعتی طبیعت ماکان

در آیین افتتاح، ابوالفضل پایداری مدیرعامل گروه صنعتی طبیعت ماکان گفت: حل چالش ناترازی برق بدون حضور فعال بخش خصوصی و صنایع بزرگ ممکن نیست. ما توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک را نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی خود می‌دانیم. احداث نیروگاه طبیعت در مدت چهار ماه، نمونه‌ای از تعهد عملی ما به توسعه پایدار کشور است.

توان مهندسی داخلی؛ کلید موفقیت پروژه

مهدی غریبی مدیرعامل شرکت توسعه انرژی تکوین افزود: تجربه احداث نیروگاه طبیعت ۱ و ۲ در مدت زمان کوتاه نشان داد که توان مهندسی و مدیریتی داخلی می‌تواند پروژه‌های بزرگ انرژی تجدیدپذیر را با استانداردهای بالا به سرانجام برساند. ما مسیر گسترش انرژی‌های پاک را با قدرت ادامه خواهیم داد.

استاندار مرکزی: الگویی موفق از همکاری بخش خصوصی و دولت

مهدی زندیه‌وکیلی استاندار مرکزی نیز با تقدیر از عملکرد گروه صنعتی طبیعت ماکان گفت: استان مرکزی یکی از استان‌های پیشرو کشور در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است و با تشکیل کارگروه ویژه سرمایه‌گذاری، موانع فعالان این عرصه تا حد زیادی برطرف شده است. اجرای چنین پروژه‌هایی با مشارکت بخش خصوصی، علاوه بر تقویت شبکه برق کشور، الگویی موفق در زمینه همکاری صنعت و دولت برای تحقق توسعه پایدار به شمار می‌رود.

مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار

گروه صنعتی طبیعت ماکان طی سال‌های اخیر در قالب برنامه‌های مسئولیت اجتماعی خود، اقداماتی در حوزه‌های محیط‌زیست، اشتغال‌زایی محلی، حمایت از آموزش فنی و توسعه پایدار جوامع بومی انجام داده است. احداث مزارع خورشیدی «طبیعت ۱ و ۲» نیز در همین راستا، گامی مهم در ایجاد فرصت‌های شغلی محلی و تأمین انرژی پاک برای نسل‌های آینده محسوب می‌شود.

با بهره‌برداری از این نیروگاه‌ها، گامی مؤثر در کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، ارتقای بهره‌وری انرژی، پایداری شبکه برق کشور و رفع ناترازی تولید و مصرف برق برداشته شده است.