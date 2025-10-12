به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، به منظور حضور و ایراد سخنرانی در اجلاس عالی‌رتبه جهانی رهبران در موضوع زنان به دعوت رسمی شن یی‌چین، رئیس فدراسیون زنان چین، عازم پکن شد.

موضوع اصلی این اجلاس «آینده مشترک؛ تسریع روند جدید توسعه جامع زنان» است و با سخنرانی رئیس‌جمهور چین و با حضور رهبران و وزرای مرتبط با امور زنان، رؤسای سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، پژوهشگران و متخصصان حوزه زنان برگزار می‌شود.

این نشست با همکاری سازمان ملل متحد و در ادامه اجلاس رهبران جهان در موضوع زنان برگزار می‌شود و هم‌زمان با هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد و سی‌امین سالگرد کنفرانس جهانی پکن در موضوع زنان، برنامه‌ریزی شده است.

در این اجلاس، رهبران کشورها و اندیشمندان حوزه زنان با هدف بررسی چالش‌های جهانی از جمله تغییرات آب‌وهوایی، تحولات فناورانه و دیجیتال، و بحران‌های ناشی از جنگ به تبادل نظر خواهند پرداخت. همچنین، مرور دستاوردهای کشورها در راستای تحقق اهداف کنفرانس جهانی زنان پکن (۱۹۹۵)، بررسی میزان پیشرفت‌ها، و ترویج رویکرد مشترک نسبت به آینده جامعه زنان از دیگر محورهای این نشست بین‌المللی است.

این اجلاس فرصتی برای برقراری گفت‌وگوهای دوجانبه با مقامات سایر کشورها نیز فراهم می‌کند تا ضمن معرفی پیشرفت‌های جامعه زنان ایران، زمینه‌های گسترش همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه مورد بررسی قرار گیرد.