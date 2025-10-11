منطقه ۱۱ تهران میزبان «تهران دوست داشتنی»

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا عموزاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۱ تهران گفت: ویژه برنامه«تهران دوست داشتنی» در راستای بهبود تصویر ذهنی شهر تهران و افزایش حس تعلق شهروندان به شهر در حال اجرا است و سعی بر آن شده است تا با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، حس هویت محله ای در شهروندان ارتقاء یابد.

حمیدرضا عموزاده، تقویت حس غرور ملی نمایش فرهنگ و هنر، تقویت حس غرور ملی در میان شهروندان، تبیین و به نمایش در آوردن هویت اصیل شهر تهران همراه با معرفی فرهیختگان، پهلوانان، مفاخر و اماکن تاریخی و ماندگار تهران و ...را از مهم ترین اهداف این رویداد برشمرد و افزود : ویژه برنامه «تهران دوست داشتنی» در قالب اجرای «سرود تهران»، اجرای سایر سرودها با مضامین عشق به وطن، ایران و تهران، اجرای زنده موسیقی و نواخت موسیقی اقوام ایرانی، پخش اذان به صورت زنده، پخش ویدئو های کوتاه با محتوای هویت شهر تهران، نمایش های شاد عروسکی، برگزاری مسابقات و بازی های مخصوص نوجوانان، اجرای تئاترهای خیابانی با موضوع فرهنگ شهر تهران، اجرای استند آپ کمد، فضا سازی و نور افشانی، راه اندازی ایستگاه پذیرایی شربت، شیرینی و شکلات از شهروندان در ۲ موقعیت مکانی پرتردد منطقه ۱۱ از جمله چهارراه ولیعصر(عج) و میدان راه‌آهن میزبان شهروندان است.

گفتنی است؛ ویژه برنامه «تهران دوست داشتنی» از ۱۴ مهرماه لغایت ۱۸ مهر در چهارراه ولیعصر (عج) وهم چنین از ۱۹ تا ۲۳ مهرماه در میدان راه آهن از ساعت ۳۰/۱۵ الی ۱۸ پذیرای عموم شهروندان است.