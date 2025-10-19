  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۵

سبزه زاری: دمای هوا خوزستان ۲ تا ۴ درجه کاهش می یابد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان از کاهش دو تا چهار درجه ای دمای هوا در اغلب مناطق استان از فردا خبر داد.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته جوی نسبتاً پایدار را بر روی استان نشان می‌دهد و در این ایام غبار صبحگاهی در شهرهای صنعتی و بزرگ استان مورد انتظار است.

وی افزود: همچنین از فردا تا روز سه‌شنبه شاهد کاهش دما بین دو تا چهار درجه در اغلب استان خواهیم بود.

به گفته مدیرکل هواشناسی خوزستان، شمال خلیج فارس تا روز سه‌شنبه در بعضی ساعات مواج است.

سبزه زاری به جریانات جوی استان اشاره کرد و ادامه داد: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۳۹.۸ و ایذه با دمای ۹.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.همچنین اهواز به بیشینه دمای ۳۸.۸ و کمینه دمای ۱۸.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.

