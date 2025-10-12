تشریح وضعیت تیم ملی راگبی بانوان برای حضور در مسابقات آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا قربانی از برگزاری آخرین اردوی آماده‌سازی تیم ملی پیش از اعزام به رقابت‌های آسیایی خبر داد و گفت: آخرین اردوی تیم ملی از اوایل هفته جاری در مشهد آغاز می‌شود و پس از پایان این اردو، اسامی نهایی بازیکنان اعزامی به مسابقات آسیایی اعلام خواهد شد.

او با اشاره به روند آماده‌سازی تیم ملی گفت: خوشبختانه تمرینات بسیار خوبی را در اردوهای زنجان و کرمان پشت سر گذاشتیم و تیم از آمادگی فنی و بدنی بسیار خوبی برخوردار است. بازیکنان با انگیزه بالا تمرین می‌کنند و شرایط روحی تیم نیز مطلوب است.

سرمربی تیم ملی راگبی بانوان با تأکید بر حمایت‌های فدراسیون افزود: جا دارد از همکاری و حمایت فدراسیون تشکر کنم که در طول مراحل آماده‌سازی، در کنار تیم ملی حضور فعال داشتند و شرایط لازم را برای برگزاری اردوها فراهم کردند.

او در پایان گفت: امیدوارم اعزام تیم ملی بدون مشکل و با موفقیت انجام شود و بتوانیم در رقابت‌های آسیایی عملکردی درخور نام ایران داشته باشیم. هدف ما قرار گرفتن روی سکوست و با لطف خدا و تلاش بازیکنان، دستی پر از این رقابت‌ها بازخواهیم گشت. مطمئنم که راگبی بانوان در آینده نزدیک با نتایج و افتخارات بیشتر در سطح قاره شناخته خواهد شد.