بابایی: تحول در واحدهای ثبتی تهران مشهود است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دومین نشست با رؤسای واحدهای ثبتی شهرستان‌های استان تهران که با حضور افخمی، مدیرکل ثبت این استان برگزار شد، عملکرد ثبت استان را مثبت و قابل تقدیر دانست و گفت: تحولی را در واحدهای ثبتی استان تهران شاهد هستیم، هرچند همچنان نکاتی برای بهبود وجود دارد. نخستین نکته، ضرورت شتاب در عملکرد سازمانی و تقویت ارتباطات بین‌بخشی و بین‌سازمانی واحدهای ثبتی با سایر دستگاه‌های اجرایی است.

وی با اشاره به اجرای سند تحول قوه قضائیه اظهار کرد: این سند، حرکتی شتابان در مسیر تحول دستگاه قضائی است و باید در دوره کنونی، این تحول را در همه عرصه‌ها به‌ویژه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کنیم. این تحرک باید در مدیریت ثبت و بین رؤسای واحدهای ثبتی نیز جاری باشد.

وی بر حضور فعال مدیران ثبت در جلسات استانی از جمله فرمانداری‌ها، شورای حفظ حقوق بیت‌المال، راه و شهرسازی و سایر نهادها تأکید کرد و افزود: اداره امور ثبتی نیازمند تعصب سازمانی و معرفت به کار است. آموزش، تربیت و کسب تخصص کارکنان باید در درون سازمان تقویت شود تا کیفیت خدمات ثبتی ارتقا یابد.

بابایی با اشاره به اقدامات عمرانی و سازمانی ثبت در چهار سال گذشته تصریح کرد: در این مدت، سازمان ثبت در پروژه‌های عمرانی گام‌های بزرگی برداشت. توجه ویژه‌ای به کارکنان و رؤسای واحدهای ثبتی داشته و خواهیم داشت تا زمینه اعتلای سازمان بیش از پیش فراهم شود.

وی همچنین حضور چندین باره ریاست قوه قضاییه در سازمان را نشانه توجه ایشان دانست و گفت: ریاست قوه قضاییه تاکنون هفت بار در سازمان ثبت حضور یافته‌اند، در حالی که پیش از این چنین سابقه‌ای وجود نداشت. این حضورها نشان‌دهنده جایگاه ویژه سازمان ثبت و موفقیت‌های آن در دوره جدید است.

رئیس سازمان ثبت با تأکید بر تداوم برنامه‌ریزی‌های هدفمند افزود: اداره کل ثبت تهران عملکرد قابل توجهی داشته و پیشنهاد می‌کنیم این نشست‌ها با ثبت تهران به‌صورت فصلی برگزار شود تا با برنامه‌ریزی و بهره‌وری از امکانات، بهترین نتایج حاصل شود.

مدیران ثبت در صف نخست تحول اداری قرار دارند

پژمان پروین در دومین نشست رؤسای واحدهای ثبتی شهرستان‌های استان تهران با بیان اینکه مدیریت در استان تهران شرایط ویژه و متفاوتی نسبت به سایر استان‌ها دارد، اظهار کرد: مدیران ثبتی در صف مقدم عملیات اجرایی قرار دارند و بخش عمده‌ای از اقدامات سازمان به دستان شما انجام می‌شود. موفقیت شما و رضایتمندی مردم نوعی هنرنمایی مدیریتی است که از شاخص‌های مدیریت نوین به شمار می‌آید.

وی افزود: مدیریت موفق، حاصل کار جمعی و تیمی است. فاصله میان مدیران و کارکنان اشتباه است و باید به همکاران صفی که در خط مقدم خدمت‌رسانی هستند، با رویکردی تجربی و علمی توجه ویژه داشت.

پروین با تأکید بر ضرورت مجهز شدن مدیران به دانش روز و مهارت‌های ارتباطی گفت: مطالعه، گفت‌وگو با زیرمجموعه‌ها و استفاده از ظرفیت منابع انسانی از ابزارهای اصلی مدیریت نوین است. صبوری، گذر زمان و بالا بردن آستانه تحمل از ویژگی‌های ضروری برای موفقیت در مدیریت به‌شمار می‌رود.

معاون سازمان ثبت، این نهاد را سازمانی علمی و کارشناسی دانست و تصریح کرد: مدیران ثبت پیش از هر چیز کارشناس هستند و باید با اتکا به دانش، تجربه و ارتباط مؤثر با مردم و دستگاه‌ها، زمینه ارتقای رضایتمندی عمومی را فراهم کنند. ارتباطات بیرونی و انعکاس زحمات کارکنان از الزامات مدیریت است، زیرا باعث خوشایندی و اعتماد مردم می‌شود.

پروین در ادامه خواستار حضور فعال رؤسای واحدهای ثبتی در جلسات استانی و دولتی برای جذب بودجه و اعتبارات شد و گفت: در امور مدیریتی باید با برنامه‌ریزی دقیق عمل کرد و در مصرف منابع مالی و بودجه نیز شفافیت و نظم رعایت شود.

وی نظارت و کنترل مستمر را عامل صیانت از کارکنان دانست و افزود: نقاط ضعف و مشکلات کارکنان را باید با رعایت حریم شخصی و رویکردی سازنده متذکر شد. مدیر موفق کسی است که به همه زوایای کار توجه داشته باشد و با نگاه جامع، مسیر رشد سازمان را هموار کند.

معاون راهبردی توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت در پایان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه رفاه کارکنان گفت: در این دوره، اقدامات چشمگیری در زمینه حمایت‌های بیمه‌ای و معیشتی همکاران صورت گرفته که لازم است مدیران و رؤسای واحدها در این زمینه اطلاع‌رسانی و روشنگری بیشتری انجام دهند.