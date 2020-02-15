به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲ بهمن ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور، هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۹ را به شرح جدول پیوست تصویب کرد.

بر همین اساس، درآمدهای سازمان سنجش آموزش و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت به حساب خزانه، واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور، منظور و معادل آن از طریق درج در ردیف بودجه هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان و وزارت‌خانه مذکور قرار می‌گیرد.

جدول هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۹