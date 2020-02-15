به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲ بهمن ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور، هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۹ را به شرح جدول پیوست تصویب کرد.
بر همین اساس، درآمدهای سازمان سنجش آموزش و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت به حساب خزانه، واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور، منظور و معادل آن از طریق درج در ردیف بودجه هزینهای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان و وزارتخانه مذکور قرار میگیرد.
جدول هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۹
|ردیف
|نوع هزینه خدمات
|مبلغ تعرفه سال ۱۳۹۹ (مبالغ به ریال)
|ملاحظات
|۱
|آزمون سراسری
|۳۷۰.۰۰۰ ریال
|به ازای هر داوطلب
|۲
|علاقمندی به گزینش در دانشگاه پیام نور، تربیت معلم (فرهنگیان) و مراکز غیرانتفاعی
|۹۳.۰۰۰ ریال
|۳
|آزمون کاردانی پیوسته
|۳۷۰.۰۰۰ ریال
|۴
|آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته
|۴۶۰.۰۰۰ ریال
|۵
|آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته
|۶۱۰.۰۰۰ ریال
|۶
|آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور
|۶۱۰.۰۰۰ ریال
|۷
|آزمون دکتری داخل و اعزام به خارج
|۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
|۸
|آزمون زبان انگلیسی پیشرفته
|۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
|۹
|آزمون عملی رشته تربیت بدنی
|۴۲۰.۰۰۰ ریال
|۱۰
|آزمونهای عملی رشتههای هنر
|۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
|۱۱
|هزینه مصاحبه و بررسی صلاحیتهای عمومی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
|۴۶۰.۰۰۰ ریال
|۱۲
|آزمون سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی (سامفا)
|۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
|۱۳
|آزمون دستیاری تخصصی پزشکی و دستیاری تخصصی دندانپزشکی
|۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
|۱۴
|آزمون ملی دندانپزشکی و داروسازی و دستیاری فوق تخصصی پزشکی
|۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
|۱۵
|
آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی
(در مرحله دوم ۲ برابر مرحله اول و در مرحله سوم و بیشتر ۲ برابر مرحله دوم افزایش خواهد یافت)
|۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
|۱۶
|آزمون مصاحبه بررسی صلاحیتهای تخصصی پزشکی و دندانپزشکی
|۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
|۱۷
|آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی
|۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
|۱۸
|
آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی
(در مرحله دوم و بیشتر از ۲ برابر مرحله اول)
|۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
|۱۹
|هزینه ثبت نام آزمون سراسری برای داوطلبانی که حوزه امتحانی آنها خارج از کشور است
|۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
|۲۰
|خدمات سامانه انتخاب رشته پیشنهادی (اختیاری)
|۱۰۰.۰۰۰ ریال
|۲۱
|بررسی پروندههای صلاحیت عمومی داوطلبان آزمونها
|۶۰۰.۰۰۰ ریال
|به ازای هر پرونده
|۲۲
|خدمات پیام کوتاه آزمون (اختیاری)
|۶.۰۰۰
|برای تمام پیامهای ارسالی
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