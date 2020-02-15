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۲۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۳۷

با ابلاغ از سوی هیئت دولت؛

هزینه جدید ثبت‌نام آزمون‌های سال ۹۹ اعلام شد

هزینه جدید ثبت‌نام آزمون‌های سال ۹۹ اعلام شد

با تصمیم دولت، هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۹۹ تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲ بهمن ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور، هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۹ را به شرح جدول پیوست تصویب کرد.

بر همین اساس، درآمدهای سازمان سنجش آموزش و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت به حساب خزانه، واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور، منظور و معادل آن از طریق درج در ردیف بودجه هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان و وزارت‌خانه مذکور قرار می‌گیرد.

جدول هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۹

ردیف نوع هزینه خدمات مبلغ تعرفه سال ۱۳۹۹ (مبالغ به ریال) ملاحظات
۱ آزمون سراسری ۳۷۰.۰۰۰ ریال به ازای هر داوطلب
۲ علاقمندی به گزینش در دانشگاه پیام نور، تربیت معلم (فرهنگیان) و مراکز غیرانتفاعی ۹۳.۰۰۰ ریال
۳ آزمون کاردانی پیوسته ۳۷۰.۰۰۰ ریال
۴ آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۴۶۰.۰۰۰ ریال
۵ آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۶۱۰.۰۰۰ ریال
۶ آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور ۶۱۰.۰۰۰ ریال
۷ آزمون دکتری داخل و اعزام به خارج ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۸ آزمون زبان انگلیسی پیشرفته ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۹ آزمون عملی رشته تربیت بدنی ۴۲۰.۰۰۰ ریال
۱۰ آزمون‌های عملی رشته‌های هنر ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۱ هزینه مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های عمومی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۴۶۰.۰۰۰ ریال
۱۲ آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی (سامفا) ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۳ آزمون دستیاری تخصصی پزشکی و دستیاری تخصصی دندانپزشکی ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۴ آزمون ملی دندانپزشکی و داروسازی و دستیاری فوق تخصصی پزشکی ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۵

آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی

(در مرحله دوم ۲ برابر مرحله اول و در مرحله سوم و بیشتر ۲ برابر مرحله دوم افزایش خواهد یافت)

 ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۶ آزمون مصاحبه بررسی صلاحیت‌های تخصصی پزشکی و دندانپزشکی ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۷ آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۸

آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی

(در مرحله دوم و بیشتر از ۲ برابر مرحله اول)

 ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۱۹ هزینه ثبت نام آزمون سراسری برای داوطلبانی که حوزه امتحانی آنها خارج از کشور است ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۲۰ خدمات سامانه انتخاب رشته پیشنهادی (اختیاری) ۱۰۰.۰۰۰ ریال
۲۱ بررسی پرونده‌های صلاحیت عمومی داوطلبان آزمون‌ها ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر پرونده
۲۲ خدمات پیام کوتاه آزمون (اختیاری) ۶.۰۰۰ برای تمام پیام‌های ارسالی

کد مطلب 4853515

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    نظرات

    • هاشم IR ۱۷:۵۷ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      هزینه شرکت در آزمون کارشناس رسمی سال 1398 مبلغ 300 هزار تومان بود. متاسفانه این از یک ارگان زیر نظر قوه قضاییه که خود باید داعیه دار اجرای عدالت در کشور باشد، صورت گرفت.

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