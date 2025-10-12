به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر پیش از ظهر امروز یکشنبه در آئین گرامیداشت هفته بهداشت روان، با تأکید بر ضرورت تحول آگاهانه در نظام آموزشی گفت: تغییرات باید با دانش، آگاهی و علم باشد تا بتوان آن را به سرانجام رساند.
وی با اشاره به چالشهای موجود در آموزش و پرورش استان افزود: ما با مشکلاتی در حوزه زیرساخت، نرمافزار، سختافزار و عدم همراهی کافی جامعه مواجه هستیم. قدم نخست برای حل این مشکلات، مطالعه دقیق وضع موجود است.
علیفر با بیان اینکه ۱۵ محور بهعنوان اولویتهای کاری آموزش و پرورش استان انتخاب شدهاند، اظهار داشت: این اولویتها شامل مسائل آموزشی، زیرساختی، تربیتی، تکریم معلمان و بهویژه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است.
وی ادامه داد: در حوزه نماد (نظام مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی)، آموزش و پرورش وقت و انرژی زیادی صرف کرده و هماکنون در مرحله پایش و ارزیابی قرار داریم.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: روزی میتوانیم در آموزش و پرورش موفق باشیم که تمام دانشآموزان را مانند فرزندان خود بدانیم. همانطور که در زمین ناهموار نمیتوان بذری کاشت، تا زمانیکه ذهن دانشآموز آماده نباشد، ورود به آموزش بینتیجه خواهد بود.
وی تأکید کرد: آمادهسازی ذهنی دانشآموزان وظیفهای است که برعهده مشاوران، معلمان، مدیران و معاونان مدارس قرار دارد و باید با نگاه تربیتی و انسانی دنبال شود.
نظر شما