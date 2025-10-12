  1. استانها
مسیر توسعه آموزشی در قم با همت دولت و خیرین مدرسه‌ساز تداوم دارد

قم- فرماندار قم گفت: مسیر توسعه آموزشی قم با همت مردم و پشتیبانی دولت همچنان با قدرت ادامه دارد و پروژه‌های مهمی در بخش‌های مختلف در دست اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس بقایی ظهر یکشنبه در آیین بهره‌برداری از مدرسه شش‌کلاسه خیرساز «مرحوم علی‌محمد بنویدی» در سلفچگان که هم‌زمان با افتتاح سراسری مدارس کشور و با حضور ویدئوکنفرانسی رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار کرد: امروز استان قم در مسیر یک جهش عمرانی و توسعه‌ای قرار گرفته است و پروژه‌های مهمی در بخش‌های مختلف در دست اجرا قرار دارد.

وی با اشاره به بخشی از طرح‌های شاخص استان گفت: هم‌زمان ۹۳ هزار واحد مسکونی در قم در حال احداث است، پروژه فرودگاه در مراحل نهایی تکمیل قرار دارد و مترو قم نیز به‌زودی به مرحله بهره‌برداری می‌رسد که این مجموعه اقدامات، نشانه‌ای از عزم جدی دولت برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه متوازن استان است.

بقایی با بیان اینکه توسعه مدارس خیرساز بخش مهمی از این حرکت رو به جلو است، تأکید کرد: مدارس ساخته‌شده به همت خیرین و دولت، نماد تحقق عدالت آموزشی‌اند و زمینه را برای تحصیل فرزندان استان در محیطی استاندارد، ایمن و با کیفیت فراهم می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید خاطرنشان کرد: از ابتدای مهرماه امسال، ۱۷۲ معلم تازه‌نفس به جمع فرهنگیان استان پیوسته‌اند و بیش از ۳۲۰ هزار دانش‌آموز در کلاس‌های درس حاضر شده‌اند تا فصل تازه‌ای از تلاش برای تعلیم و تربیت نسل آینده رقم بخورد.

فرماندار قم همچنین از گستردگی شبکه آموزشی استان سخن گفت و افزود: در حال حاضر ۱۴۲ مدرسه دولتی در شهر قم و ۴۱۵ مدرسه در سایر نقاط استان فعال هستند و به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران، خدمات آموزشی در دورترین نقاط روستایی نیز در دسترس دانش‌آموزان قرار گرفته است.

بقایی ادامه داد: ارتقای کیفیت آموزشی، تجهیز فضاهای مدارس و نوسازی زیرساخت‌های فرسوده از جمله اهدافی است که با هم‌افزایی دولت، خیرین و مردم دنبال می‌شود تا زمینه تحقق عدالت آموزشی در عمل فراهم گردد.

وی نقش خیرین را در این مسیر بی‌بدیل دانست و گفت: حضور خیرین مدرسه‌ساز، سرمایه‌ای ماندگار برای استان است و امید داریم با گسترش فرهنگ مشارکت اجتماعی، روزی فرا برسد که مدارس مردم‌ساز نیز با دست‌های توانای خود مردم بنا شوند.

فرماندار قم در پایان ضمن قدردانی از نیکوکاران، فرهنگیان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد: مسیر توسعه آموزشی قم با همت مردم و پشتیبانی دولت همچنان با قدرت ادامه دارد و هر مدرسه‌ای که ساخته می‌شود، گامی بلند در مسیر ساخت آینده‌ای روشن‌تر برای فرزندان این سرزمین است.

