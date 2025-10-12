به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس بقایی ظهر یکشنبه در آیین بهرهبرداری از مدرسه ششکلاسه خیرساز «مرحوم علیمحمد بنویدی» در سلفچگان که همزمان با افتتاح سراسری مدارس کشور و با حضور ویدئوکنفرانسی رئیسجمهور برگزار شد، اظهار کرد: امروز استان قم در مسیر یک جهش عمرانی و توسعهای قرار گرفته است و پروژههای مهمی در بخشهای مختلف در دست اجرا قرار دارد.
وی با اشاره به بخشی از طرحهای شاخص استان گفت: همزمان ۹۳ هزار واحد مسکونی در قم در حال احداث است، پروژه فرودگاه در مراحل نهایی تکمیل قرار دارد و مترو قم نیز بهزودی به مرحله بهرهبرداری میرسد که این مجموعه اقدامات، نشانهای از عزم جدی دولت برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه متوازن استان است.
بقایی با بیان اینکه توسعه مدارس خیرساز بخش مهمی از این حرکت رو به جلو است، تأکید کرد: مدارس ساختهشده به همت خیرین و دولت، نماد تحقق عدالت آموزشیاند و زمینه را برای تحصیل فرزندان استان در محیطی استاندارد، ایمن و با کیفیت فراهم میکنند.
وی در ادامه با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید خاطرنشان کرد: از ابتدای مهرماه امسال، ۱۷۲ معلم تازهنفس به جمع فرهنگیان استان پیوستهاند و بیش از ۳۲۰ هزار دانشآموز در کلاسهای درس حاضر شدهاند تا فصل تازهای از تلاش برای تعلیم و تربیت نسل آینده رقم بخورد.
فرماندار قم همچنین از گستردگی شبکه آموزشی استان سخن گفت و افزود: در حال حاضر ۱۴۲ مدرسه دولتی در شهر قم و ۴۱۵ مدرسه در سایر نقاط استان فعال هستند و به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران، خدمات آموزشی در دورترین نقاط روستایی نیز در دسترس دانشآموزان قرار گرفته است.
بقایی ادامه داد: ارتقای کیفیت آموزشی، تجهیز فضاهای مدارس و نوسازی زیرساختهای فرسوده از جمله اهدافی است که با همافزایی دولت، خیرین و مردم دنبال میشود تا زمینه تحقق عدالت آموزشی در عمل فراهم گردد.
وی نقش خیرین را در این مسیر بیبدیل دانست و گفت: حضور خیرین مدرسهساز، سرمایهای ماندگار برای استان است و امید داریم با گسترش فرهنگ مشارکت اجتماعی، روزی فرا برسد که مدارس مردمساز نیز با دستهای توانای خود مردم بنا شوند.
فرماندار قم در پایان ضمن قدردانی از نیکوکاران، فرهنگیان و مدیران دستگاههای اجرایی، تأکید کرد: مسیر توسعه آموزشی قم با همت مردم و پشتیبانی دولت همچنان با قدرت ادامه دارد و هر مدرسهای که ساخته میشود، گامی بلند در مسیر ساخت آیندهای روشنتر برای فرزندان این سرزمین است.
