به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مظفری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح الزامات قانونی مرتبط با داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی اظهار کرد: بر اساس اعلام دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور، آن دسته از اشخاصی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی را دارند، مکلف هستند از تاریخ ۲۱ تا ۲۷ مهرماه سال جاری از سمت و مسئولیت خود استعفا داده و نامه پذیرش استعفای آنان نیز باید تا پایان این مهلت قطعی شده باشد.
فرماندار بوشهر تأکید کرد: عدم استعفا در بازه زمانی تعیینشده، به منزله عدم احراز شرایط قانونی برای ثبتنام است و در زمان ثبتنام نیز پذیرش مدارک افرادی که در این زمینه اقدام نکردهاند، امکانپذیر نخواهد بود.
مظفری با بیان اینکه اجرای دقیق مفاد قانون، پیششرط برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمدار است، افزود: همه داوطلبان و متولیان برگزاری و نظارت بر انتخابات باید نسبت به رعایت دقیق ضوابط مقرر در آئیننامهها و بخشنامههای ستاد انتخابات کشور اهتمام داشته باشند تا فرآیند ثبتنام و بررسی صلاحیتها در چارچوب زمانبندی تعیینشده انجام گیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: هیئت اجرایی انتخابات شهرستان بوشهر با هماهنگی ستاد انتخابات استان بوشهر و هیأت نظارت، تمامی اقدامات لازم برای اجرای دقیق تقویم انتخاباتی را در دستور کار دارد و در چارچوب قوانین و دستورالعملهای مربوطه، بر حسن اجرای مقررات نظارت خواهد کرد.
فرماندار بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: انتخابات شوراهای اسلامی جلوهای از مشارکت مردم در اداره امور محلی است و رعایت قانون، بیطرفی و حفظ سلامت و شفافیت، محور اصلی فعالیتهای ستاد انتخابات شهرستان بوشهر خواهد بود.
