نخستین بخشدار زن دولت چهاردهم در کردستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با ابلاغ استاندار کردستان، «نیشتمان خانی» بهعنوان نخستین بخشدار زن دولت چهاردهم در استان کردستان، به سمت بخشدار ننور شهرستان بانه منصوب شد.
در حکم «آرش زرهتنلهونی» استاندار کردستان خطاب به نیشتمان خانی آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال، در راستای تحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و همچنین سیاستها و راهبردهای رئیسجمهور محترم و دولت چهاردهم که معطوف به همدلی، وفاق و بهرهگیری از همه ظرفیتها برای پیشرفت شهرستان است موفق و مؤید باشید.
نظر شما