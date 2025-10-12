بازدید نمایندگان مجلس از مرکز ملی فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همراه معاونت بانوان وزارت ورزش و جوانان عصر امروز با حضور در مرکز ملی فوتبال، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه، از نزدیک در جریان امکانات و شرایط آماده‌سازی تیم‌های ملی فوتبال و فوتسال بانوان و آقایان قرار گرفتند.

در جریان این بازدید، بخش‌های مختلف از جمله زمین چمن شماره یک و دو، زمین چمن مصنوعی، سالن‌های بدنسازی و تمرین فوتبال، هتل فوتبال و سایر امکانات رفاهی و تخصصی مورد بازدید قرار گرفت.

در حاشیه این برنامه، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، توضیحات کاملی را درباره وضعیت تیم‌های ملی، امکانات فراهم‌شده برای بازیکنان و برنامه‌های آتی فدراسیون در حوزه‌های مختلف ارائه کرد.

نمایندگان مجلس ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در جهت ارتقای سطح امکانات و زیرساخت‌های ملی فوتبال، بر اهمیت حمایت بیشتر از تیم‌های ملی و توسعه فوتبال کشور تأکید کردند.

در پایان این بازدید نمایندگان مجلس با بازیکنان تیم ملی فوتسال بانوان عکس یادگاری گرفتند.

شهرزاد مظفر و وحید شمسایی نیز توضیحاتی را در خصوص آماده سازی تیم ملی فوتسال بانوان و آقایان مطرح کردند.

گفتنی است، در پایان این بازدید بازیکنان و کادر تیم ملی فوتسال اقایان نیز در سالن فوتسال حضور یافته و مهدی تاج گزارشی از روند برنامه‌های اردویی و مسابقات این تیم ارائه کرد.

لازم به توضیح است، مهدی تاج، داود پرهیزکاری، علی تارقلی زاده، محمدرحمان سالاری، فریده شجاعی، نادره درودیان، دکترمهدی فروردین، زهرا خدادادی، سارا فلاحی، دکتر صوفی، مریم عبداللهی، فاطمه جراره، زهرا سعیدی، فریبا محمدیان در این بازدید حضور داشتند.