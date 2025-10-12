حضور در اجلاس جهانی زنان فرصتی برای معرفی دستاوردهای بانوان ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده که به دعوت رسمی شن ییچین، رئیس فدراسیون زنان چین، به این کشور سفرکرده، دربدو ورود به پکن مورد استقبال رسمی فنگ لینگ، معاون رئیس و عضو دبیرخانه فدراسیون زنان چین قرار گرفت.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: ما باورمان بر این است که زنان ایران شایستگیهای بسیاری دارند و توانستهاند این توانمندیها را در کشور خودمان به اثبات برسانند و این وظیفه ماست که این دستاوردها که در همه عرصهها وجود دارد را به همه مردم دنیا اطلاعرسانی کنیم.
بهروزآذر، به بخشی از دستاوردهای زنان ایران اشاره کرد و گفت: زنان ما بیش از ۶۰ درصد ورودیهای دانشگاهها را به خود اختصاص دادهاند. بیست و چهار درصد اختراعات کشورمان توسط زنان ثبت میشود در حالی که استاندارد جهانی آن بین ۱۴ تا ۱۷ درصد است و امروز زنان ما در عرصههای پزشکی، آموزش و سایر حوزهها پیشرو هستند و در شرکتهای دانشبنیان ما حضور دارند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده افزود: در واقع زنان و مردان ایران هر دو بالهای پرواز ایران اسلامی هستند که در کنار هم پرواز ایران عزیز به سمت قلههای پیشرفتی که برایش ترسیم شده را محقق خواهند کرد.
این عضو دولت چهاردهم درخصوص اهداف حضور در اجلاس جهانی زنان در پکن هم گفت: حضور در این اجلاس میتواند فرصتی باشد تا دستاوردهای زنان ایران را معرفی کرده و کمک کنیم تا این دستاوردها وارد بازار جهانی شوند و بتوانیم دستاوردهای زنان کارآفرین و محصولات و تجربیات و ایدههای نویی که دارند را در عرصههای مختلف از جمله در حوزه فناورانه در اختیار سایر کشورها بگذاریم.
بهروزآذر، شبکهسازی با نهادهای مربوط به زنان در سایر کشورها را از دیگر اهداف حضور در این اجلاس برشمرد و گفت: این حضور باعث میشود تصویر منفی که خیلی از کشورها تلاش میکنند درباره ایران بسازند را خنثی کنیم و جهان را با واقعیت وجودی ایران عزیز آشنا سازیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده علاوه بر سخنرانی در این اجلاس با برخی مقامات شرکتکننده، از جمله رئیس فدراسیون زنان چین به صورت دوجانبه دیدار و در زمینههای گسترش همکاریهای بینالمللی در حوزه زنان گفتوگو خواهد کرد.
اجلاس جهانی رهبران در موضوع زنان با شعار «آینده مشترک؛ تسریع روند جدید توسعه جامع زنان» و با سخنرانی رئیسجمهور چین و با حضور رهبران و وزرای مرتبط با امور زنان، رؤسای سازمانهای منطقهای و بینالمللی، پژوهشگران و متخصصان حوزه زنان روزهای دوشنبه و سهشنبه این هفته برگزار میشود.
این نشست با همکاری سازمان ملل متحد و در ادامه اجلاس رهبران جهان در موضوع زنان برگزار میشود و همزمان با هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد و سیامین سالگرد کنفرانس جهانی پکن در موضوع زنان، برنامهریزی شده است.
در این اجلاس، رهبران کشورها و اندیشمندان حوزه زنان با هدف بررسی چالشهای جهانی از جمله تغییرات آبوهوایی، تحولات فناورانه و دیجیتال، و بحرانهای ناشی از جنگ به تبادل نظر خواهند پرداخت. همچنین، مرور دستاوردهای کشورها در راستای تحقق اهداف کنفرانس جهانی زنان پکن (۱۹۹۵)، بررسی میزان پیشرفتها، و ترویج رویکرد مشترک نسبت به آینده جامعه زنان از دیگر محورهای این نشست بینالمللی است.
