تلفن همراه سن ابتلا به عارضه گردن عصایی را کاهش داد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مرجان سیف الدین: ۱ گردن عصایی یا گردن پیامکی Text Neck Syndrome یکی از عارضه‌های اسکلتی و عضلانی است که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش استفاده از گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها و کامپیوترها شایع وسن ابتلا به آن رو به کاهش است. به گفته متخصصان شواهد نشان داده است که استفاده بیش از حد گوشی‌های تلفن همراه میانگین سن آغاز ابتلا به آن از ۱۸ سالگی به ۱۲ سالگی رسیده است.

این عارضه نیز باعث ایجاد مشکلات جسمی مثل گرفتگی گردن، درد مچ دست یا کمر، تاری دید، کاهش شنوایی، اختلال در خواب و حتی چین و چروک‌های پوستی می‌شود. همچنین کاهش تعاملات اجتماعی از اثرات اجتماعی این پدیده است.

گردن عصایی چه حالتی از گردن است؟

حسین هادیلو، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی در این باره گفت: گردن عصایی به حالتی گفته می‌شود که گردن به سمت جلو خم شده و سر به جای قرار گرفتن بر روی ستون فقرات، به سمت جلو و پایین متمایل می‌شود.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این وضعیت باعث ایجاد فشار زیاد روی مهره‌های گردنی و عضلات اطراف آن می‌شود افزود: این وضعیت درد و خشکی ایجاد می‌کند وسرو گردن حتی در موارد عادی هم به شکل خمیده مانند عصا بدون تکیه گاه آویزان است.

این متخصص با اشاره به مراجعات رو به افزایش نوجوانان و جوانان به مراکز طب فیزیکی و توانبخشی و مراکز مختلف گفت: این وضعیت به علت نادرست قرار گرفتن گردن در حین استفاده طولانی مدت از وسایل دیجیتال ایجاد می‌شود و می‌تواند باعث درد، خشکی و آسیب‌های جدی‌تر در ناحیه گردن و ستون فقرات شود.

هادیلو ادامه داد: پیش از این، این عارضه مربوط به کهولت سن و فرسودگی شغلی (ساعت سازی، نجاری و علوم آزمایشگاهی) بود، در حالی که در سالهای اخیر استفاده بیش از حد از گوشی همراه حتی در افراد خردسال علت موضوعیت ابتلا به این عارضه را از نظر سنی و موضوعی تغییر داده است.

گردن عصایی ۲۲ تا ۲۵ کیلوگرم وزن به بدن اضافه می‌کند

هانیه شیرخانی دیگر متخصص طب فیزیکی و توانبخشی با تاکید برکاهش سن ابتلا به عارضه گردن عصائی عوامل مختلفی را در بروز آن عنوان کرد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر از استفاده طولانی مدت از گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها، وضعیت نادرست نشستن و نگاه کردن به صفحه نمایش‌ها به عنوان بیشترین علت گردن عصائی نام برد و افزود: کاهش فعالیت بدنی و ضعف عضلات گردن، استفاده نادرست از بالشت و خوابیدن در حالت‌های نامناسب، کارهای پشت میز به مدت طولانی بدون تغییر وضعیت از دیگر علت‌های بروز بیماری گردن عصائی است.

شیرخانی با بیان اینکه گردن آویزان شده ۲۲ تا ۲۵ کیلوگرم وزن به بدن اضافه می‌کند گفت: درد در ناحیه گردن و شانه‌ها و خشکی و کاهش دامنه حرکت گردن از نشانه‌های این بیماری است.

وی ادامه داد: سردردهای مزمن، احساس گزگز یا بی‌حسی در دست‌ها در موارد شدید، خستگی و ضعف عضلات گردن دیگر نشانه‌های این عارضه ستون فقرات است.

وی افزود: آسیب دائمی به مهره‌های گردنی و دیسک‌های بین مهره‌ای، تغییرات ساختاری در ستون فقرات، ضعف دائمی عضلات و کاهش کیفیت زندگی در موارد شدید، مشکلات عصبی و کاهش عملکرد دست‌ها از عواقب بی توجهی در درمان آن است.

روش‌های پیشگیری از بیماری گردن عصایی

هانیه شیرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ادامه داد: استفاده از گوشی و تبلت در وضعیت مناسب به طوری که سر در حالت طبیعی و صفحه نمایش هم تراز چشم باشد از بهترین روش‌های پیشگیری است و در صورت لزوم از نگهدارنده ها استفاده کنند.

وی افزود: استراحت‌های مکرربعد از هر ۳۰ دقیقه استفاده از تلفن همراه، تغییر وضعیت بدنی هنگام کار با وسایل الکترونیک، نرمش تقویت عضلات گردن و شانه‌ها با تمرینات ورزشی، تنظیم ارتفاع میز و صندلی به نحوی که وضعیت بدن طبیعی باشد از دیگر راه‌های پیشگیری است.

شیرخانی با توصیه بر اینکه هنگام استفاده از موبایل یا تبلت به جای خم کردن گردن باید دست‌ها را بالا آورد، درست نشستن، تمرینات ورزشی مربوطه، استفاده از بالش‌های مناسب و خوابیدن به حالت پهلو را نیزتوصیه کرد.

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی هشدار داد: این فشارها می‌تواند منجر به درد مزمن گردن، اسپاسم عضلات اطراف ستون فقرات گردن، سردردها و دیسک گردن و ساییدگی زودرس مهره‌های گردنی شود.

گردن عصایی یا گردن پیامکی یکی از مشکلات شایع در دنیای مدرن است که به دلیل سبک زندگی امروزی و استفاده گسترده از وسایل دیجیتال به وجود آمده است. پیشگیری از این عارضه با رعایت نکات ساده‌ای مانند وضعیت درست بدن و فعالیت‌های ورزشی امکان‌پذیر است. در صورت بروز علائم، مراجعه به پزشک و انجام درمان‌های لازم ضروری است تا از آسیب‌های جدی جلوگیری شود.