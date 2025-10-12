میزان آمادگی استان یزد در برابر تهدیدهای احتمالی دشمن بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی طزری گفت: به دنبال خسارت‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه با هدف بررسی میزان آمادگی طرح‌های زیرساختی کشور در مقابل تهدیدات مختلف دشمن، بازدیدهایی از زیرساخت‌های متعدد کشور داشتیم.

وی افزود: هدف بازدید از طرح‌های استان یزد هم ارزیابی میزان آمادگی حوزه زیرساختی در مقابل تهدیدات محتمل است.

معاون امور زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: در جلسه شورای هماهنگی ادارات زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی و کارگروه زیربنایی استان، تجارب حاصل از جنگ ۱۲ روزه ارائه و گزارش‌هایی با همین موضوع ارائه شد.

طزری اظهار داشت: در بازدیدهای میدانی از حوزه زیرساختی بنا داریم هم میزان آمادگی سازمان‌ها و ادارات مختلف را ارزیابی کنیم و هم راهکارها و پیشنهادهای اجرایی برای ارتقای آمادگی‌ها ارائه شود تا کمترین پیامد را از تهدیدات احتمالی دشمن داشته باشیم.