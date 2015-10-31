۵ هزار نفر ساعت آموزش پدافند غیر عامل در قم ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی متقیان ظهر شنبه در همایش پدافند غیر عامل و تهدیدات سایبری که در تالار شهید بهشتی دانشگاه قم برگزار شد، اظهار داشت: قم در جایگاهی قرار گرفته که مرکزیت نرم نظام را بر عهده دارد و نباید اینجایگاه را دست کم کرفت.

وی با بیان اینکه جنگ امروز جنگ نرم است، گفت: اگر تهدیدات را نشناسیم و همچنان نسبت به تهدیدات گذشته موضع گیری داشته باشیم زیان خواهیم کرد.

مدیرکل پدافند غیر عامل قم ادامه داد: دشمن به این نتیجه رسیده که با جنگ سخت و نیمه سخت نمی‌تواند با ما به مقابله بپردازد لذا به جنگ نرم روی آورده است.

وی تصریح کرد: جنگ نرم سال‌ها است که رخ داده و مردم نسبت به آن آگاهی کافی را ندارند و امروز جنگ نرم با ورود به ادارات و منازل ما باور‌هایمان را هدف گرفته است.

متقیان با بیان اینکه قم در حوزه سایبری از جایگاه مهمی برخوردار است، افزود: در حوزه سایبری و زیستی نیز اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است.

وی گفت: در برنامه پنجم توسعه، دستگاه‌ها مکلف هستند تا در پروژه‌های خود پدافند غیر عامل را بررسی کنند و حراست‌های این دستگاه‌ها به عنوان چشم و گوش نظام باید برای هر پروژه‌ای مطالعات پدافند را انجام دهند.

مدیر کل پدافند غیر عامل استان قم با اشاره به اینکه آمادگی داریم تا در خصوص پدافند غیر عامل به دستگاه‌های استان مشاوره ارائه کنیم، عنوان کرد: طی یک ماه گذشته ۵ هزار نفر ساعت برای مسئولان، حراست‌های ادارات و کار‌شناسان آی تی آموزش ارائه شده و همچنین تهدیدات و آسیب‌های قم شناسایی شده است.

وی گفت: باید در این زمینه فرهنگ سازی صورت بگیرد و پدافند غیر عامل در بین آحاد مردم معرفی شود به همین دلیل برنامه‌های مختلفی انجام گرفته است.

متقیان تصریح کرد: در فرهنگ سازی این امر برای اولین بار مسئول بسیج مدارس به عنوان کار‌شناسان پدافند غیر عامل معرفی می‌شود.