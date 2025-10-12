سیدین نیا: ۶ میلیارد تومان برای تجهیزات سینمایی گلپایگان تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی سیدین‌نیا شامگاه یکشنبه در حاشیه سفر به شهرستان گلپایگان و درنشست تخصصی در حوزه فرهنگ، هنر و رسانه با اشاره به جلسه تخصصی، مسائل مرتبط با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان و همچنین وضعیت مجتمع فرهنگی «اندیشه» بررسی شد، اظهار کرد: این مجتمع از نظر عمرانی، بهره‌برداری و حقوقی با مشکلاتی مواجه است که با حضور امام جمعه گلپایگان در شورای فرهنگ عمومی مطرح و مقرر شد جلسات تخصصی دیگری برای حل این مسائل برگزار شود.

برش مهندسی فرهنگی اصفهان تدوین شد

سیدین‌نیا تاکید کرد: فرهنگ عمومی از وظایف مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از تأکیدات مقام معظم رهبری است و باید برای آن از نظر اندیشه، فکر، منابع و اعتبارات برنامه‌ریزی شود.

وی همچنین از نهایی شدن «برش مهندسی فرهنگی استان اصفهان» خبر داد و گفت: این سند به‌زودی با حضور وزیر محترم و دبیران مربوطه رونمایی خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان به نشست پرسش و پاسخ عصر با اهالی فرهنگ، هنر و رسانه اشاره کرد و گفت: عزیزان با دلسوزی و دقت نکات مهمی را مطرح کردند و ما به عنوان دستگاه اجرایی موظف به پاسخگویی و پیگیری هستیم. بیشترین مطالبات مربوط به حمایت‌های اعتباری، حل مشکلات ساختمانی، مسائل صنفی و حرفه‌ای و تقویت انجمن‌ها بود.

وی افزود: نمی‌توان همه مشکلات را یک‌باره حل کرد، اما تلاش می‌کنیم در جلسات بعد گزارش دهیم که بخشی از مسائل به نتیجه رسیده و سپس به سایر امور بپردازیم.

سیدین‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت سینمای گلپایگان اشاره کرد و گفت: چند روز پیش از این پروژه بازدید شد و اعتباری برای تکمیل آن اختصاص یافته است. بخشی از این اعتبار توسط فرمانداری، بخشی توسط اداره کل و بخش دیگر توسط وزارتخانه تأمین می‌شود. با توجه به افزایش شدید هزینه تجهیزات که عمدتاً وارداتی هستند، مجموع هزینه تکمیل و تجهیز سینما حدود۶ میلیارد تومان برآورد شده است.

علی‌اکبر رضایی فرماندار گلپایگان با اشاره به حضور مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و شورای معاونین در این شهرستان گفت: در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان با حضور امام جمعه محترم، مسائل و دغدغه‌های فرهنگی سطح شهرستان مطرح و از نظرات اعضا برای رفع مشکلات استفاده شد. واقعیت این است که گلپایگان با توجه به پیشینه غنی فرهنگی و هنری، ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی دارد و امیدواریم با فراهم کردن بستر ظهور استعدادها و امکانات موجود، زمینه مناسبی برای فعالیت هنرمندان عزیز ایجاد کنیم.

وی افزود: نشست صمیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد با اصحاب رسانه و هنرمندان شهرستان برگزار شد که در آن مشکلات حوزه‌های مختلف از جمله بیمه، مسائل مالی و نحوه فعالیت‌ها مطرح گردید. مدیرکل نیز راهکارهای قانونی برای حل این موارد را ارائه داد.

رضایی خاطرنشان کرد: با همکاری و هم‌افزایی بین دستگاه‌ها بتوانیم گام‌های مؤثری برای رفع مشکلات هنرمندان و فعالان فرهنگی برداریم و در مسیر توسعه فرهنگی و هنری شهرستان قدم‌های خوبی درآینده داشته باشیم.