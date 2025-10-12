فرماندار: خبرنگاران آبادان در شرایط حساس خوش درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو پیرهادی عصر یکشنبه در نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه که در سالن جلسات فرمانداری ویژه آبادان برگزار شد، اظهار کرد: خبرنگاری شغلی خاص و جزو مشاغل پرخطر است و باید از این قشر پرتلاش حمایت جدی صورت گیرد.

وی با اشاره به اهمیت روایتگری در کار رسانه افزود: روایتگری اول، موضوعی مهم است که باید جدی گرفته شود و رسانه‌ها در این زمینه نقش برجسته‌ای دارند.

فرماندار ویژه آبادان ادامه داد: برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی همچنان تمایل دارند از روش‌های سنتی استفاده کنند که این موضوع قابل قبول نیست و باید به سمت شیوه‌های نوین اطلاع رسانی حرکت کنیم.

پیرهادی با تأکید بر ضرورت تعامل و ارتباط مؤثر دستگاه‌های اجرایی با خبرنگاران گفت: ادارات آبادان مکلف به پاسخگویی به رسانه‌ها هستند و یکی از عوامل اصلی رشد و موفقیت ساختار اداری، همین پاسخگویی و شفافیت در برابر افکار عمومی است.

وی افزود: خبرنگاران آبادان در چند حادثه اضطراری امسال خوش درخشیدند و نشان دادند با رویکردی حرفه‌ای و مسئولانه نسبت به پوشش رویدادها اقدام می‌کنند.

فرماندار آبادان تصریح کرد: حمایت از جامعه رسانه‌ای آبادان در دستور کار فرمانداری ویژه آبادان قرار دارد و با قاطعیت پیگیری خواهد شد.

پیرهادی تاکید کرد: خبرنگاران تولیدمحور و جریان‌ساز نقش بی‌بدیلی در توسعه آبادان دارند و برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی به صورت مستمر ادامه خواهد یافت تا به رفع مشکلات شهری موجود کمک شود.