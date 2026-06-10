خسرو پیرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به فرارسیدن ۲۰ خردادماه، روز جهانی صنایع دستی اظهار کرد: آبادان در زمینه صنایع دستی فعالان توانمندی دارد که به صورت حرفهای در حال تولید محصولات هستند.
وی با تاکید بر اینکه برندسازی و اقتصادیسازی صنایع دستی در رشتههای مختلف این صنعت بسیار حائز اهمیت است، عنوان کرد: به صنایع دستی که اجداد ما با هنر دست خود خلق کردهاند افتخار میکنیم و برای حفظ و اعتلای آن همه اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
فرماندار آبادان ادامه داد: باید آداب و سنن و صنایع دستی از دوران کودکی آموزش داده شود و در این زمینه اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین اداره آموزش و پرورش آبادان باید برنامهریزی مشترک داشته باشند.
پیرهادی، حصیربافی را یکی از هنرهای اصیل و بومی آبادان دانست و افزود: مواد اولیه و بافندگان حرفهای این هنر در منطقه وجود دارد و نیازمند توجه و حمایت جدی است که در این زمینه حمایت لازم انجام خواهد شد.
وی با اشاره به بازدید خود از بازارچه صنایع دستی آبادان گفت: در کنار حصیربافی، رشتههایی مانند قلمزنی و چرمدوزی رشد حرفهای قابل توجهی داشتهاند و تولیدات این منطقه در حد کشوری است.
فرماندار ویژه آبادان بیان کرد: در راستای رونق بخشی به این فضاها و افزایش فرصتهای شغلی، با شهرداری آبادان و سازمان منطقه آزاد اروند هماهنگی شده تا بازارچههای مشابهی در نقاط دیگر شهر ایجاد شود.
پیرهادی تأکید کرد: صنایع دستی آبادان ظرفیت ایجاد اشتغال پایدار را دارد و هر دستگاهی که به این حوزه توجه کند در واقع به ارتقای شاخصهای فرهنگی و اقتصادی شهر کمک کرده است.
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