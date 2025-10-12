نمایشگاه آثار جشنواره کاریکاتور مدیریت مصرف آب در کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آثار جشنواره ملی کاریکاتور با موضوع «مدیریت مصرف آب» عصر یکشنبه با حضور منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، جمعی از مدیران استانی و هنرمندان در نگارخانه شهید آوینی گشایش یافت.
در این نمایشگاه، برگزیدهای از ۴۴۵ اثر ارسالی از سوی ۱۶۶ کارتونیست از استانهای مختلف کشور به نمایش درآمده است. آثار حاضر، با بهرهگیری از زبان طنز، خلاقیت و هنر بصری، به تبیین ضرورت صرفهجویی در مصرف آب و مدیریت منابع آبی کشور پرداختهاند.
این رویداد فرهنگی و هنری به همت شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه و با همکاری ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شده است و هدف آن افزایش آگاهی عمومی نسبت به بحران کمآبی و ترویج فرهنگ مصرف صحیح آب عنوان شده است.
در حاشیه این مراسم، استاندار کرمانشاه ضمن بازدید از آثار هنرمندان، از ابتکار برگزارکنندگان در استفاده از زبان هنر برای انتقال مفاهیم اجتماعی و زیستمحیطی قدردانی کرد.
نمایشگاه آثار جشنواره ملی کاریکاتور مدیریت مصرف آب تا چند روز آینده در نگارخانه شهید آوینی کرمانشاه برای بازدید عموم علاقهمندان دایر است.
