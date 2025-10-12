به گزارش خبرنگار مهر، مجلس باشکوه یادبود خادم و شاعر اهل‌بیت(ع) مرحوم جلیل جهانسوز، یکی از چهره‌های مردمی و عاشقان خاندان عصمت و طهارت، شامگاه دوشنبه ۲۱ مهرماه ساعت ۲۰:۳۰ در میدان غدیر، انتهای کوی کتابی کرمانشاه برگزار خواهد شد.

در این مراسم که با حضور علاقه‌مندان و عاشقان اهل‌بیت(ع) همراه خواهد بود، کربلایی حسین جهانسوز به شعرخوانی خواهد پرداخت و حجت‌الاسلام شیخ حسین سَراییان سخنرانی خواهند کرد.

همچنین مداحان و ذاکران اهل‌بیت(ع) از جمله استاد حاج محمدتقی مقدسی، کربلایی میثم مقدسی، کربلایی سید میلاد پیمان‌فر، کربلایی میلاد رحمانی و کربلایی پیمان فرجی در رثای اهل‌بیت(ع) به مداحی خواهند پرداخت.

این برنامه با هدف گرامیداشت یاد و نام مرحوم جلیل جهانسوز، خادم مخلص و شاعر عاشورایی، و به منظور تجلیل از سال‌ها خدمت او در مسیر اهل‌بیت(ع) برگزار می‌شود و بستری برای تجدید پیمان عاشقان حسینی با مکتب اهل‌بیت(ع) خواهد بود.

مجلس یادبود به همت هیئت محبان شاهزاده علی‌اکبر(ع) و با همکاری بنیاد دعبل خزاعی کرمانشاه برگزار می‌شود و حضور عموم مردم و عاشقان اهل‌بیت(ع) در این مراسم آزاد است.