مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار خون‌گیری انتقال خون کرمانشاه روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستان ثلاث باباجانی مستقر خواهد شد تا از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر خون‌های اهدایی مردم نوع‌دوست این منطقه را دریافت کند.

وی افزود: محل استقرار تیم سیار خون‌گیری، بیمارستان شهرستان ثلاث باباجانی خواهد بود و تمامی امکانات لازم برای انجام یک فرآیند استاندارد و ایمن خون‌گیری پیش‌بینی شده است.

میرزاده با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در این برنامه خاطرنشان کرد: اهدای خون، اقدامی انسان‌دوستانه و حیاتی است که می‌تواند به بیماران نیازمند، به‌ویژه کودکان مبتلا به سرطان و تالاسمی زندگی دوباره ببخشد و لبخند را بر چهره خانواده‌های آنان بنشاند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: در این برنامه علاوه بر جمع‌آوری خون‌های اهدایی، از داوطلبان دارای شرایط مناسب برای اهدای مکرر خون نیز ثبت‌نام به‌عمل خواهد آمد تا در آینده نیز بتوانند به عنوان اهداکننده مستمر در تامین ذخایر خونی استان نقش داشته باشند.

وی از مردم نیکوکار و جوانان شهرستان ثلاث باباجانی دعوت کرد با حضور در این برنامه خداپسندانه، در نجات جان بیماران و تامین ذخایر حیاتی خون استان سهیم شوند.

میرزاده در پایان تأکید کرد: اهدای خون یک وظیفه انسانی و اجتماعی است و سازمان انتقال خون استان کرمانشاه با تمام توان آماده خدمت‌رسانی به مردم عزیز و خیر این منطقه است.

گفتنی است اهداکنندگان برای حضور در این برنامه باید کارت ملی خود را به همراه داشته باشند.