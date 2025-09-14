اعزام تیم سیار انتقال خون به ثلاث باباجانی

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در تأمین خون سالم، اظهار داشت: با همکاری سازمان انتقال خون کرمانشاه، تیم سیار خونگیری روز دوشنبه مورخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ در شهرستان ثلاث باباجانی مستقر می‌شود.

وی افزود: این تیم سیار از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در محل بیمارستان ثلاث باباجانی آماده پذیرش اهداکنندگان خون خواهد بود و همشهریان می‌توانند در این بازه زمانی با اهدای خون خود به نجات جان بیماران کمک کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه شعار امسال «با اهدای خون بخندیم، به زندگی کودکان سرطانی و تالاسمی لبخند بدهیم» انتخاب شده است، عنوان کرد: بیماران سرطانی، تالاسمی و افراد نیازمند به عمل‌های جراحی مهم‌ترین مصرف‌کنندگان خون سالم هستند و هر واحد خون می‌تواند نجات‌بخش جان یک بیمار باشد.

میرزاده تصریح کرد: اهدای خون در واقع بخشش زندگی است و مردم شریف ثلاث باباجانی همواره در صحنه‌های همدلی و یاری‌رسانی پیشگام بوده‌اند و یقین داریم این‌بار نیز با حضور پرشور خود همچون گذشته یاریگر بیماران نیازمند خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: پذیرش و انجام تمامی مراحل اهدای خون در کمال صحت و سلامت انجام می‌شود و تیم سیار خونگیری استان کرمانشاه با رعایت کامل اصول بهداشتی و استانداردهای ملی در بیمارستان ثلاث باباجانی آماده خدمت‌رسانی به اهداکنندگان خواهد بود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان ضمن دعوت از مردم این شهرستان برای مشارکت در این اقدام خداپسندانه گفت: اهداکنندگان محترم برای اهدای خون لازم است کارت ملی خود را به همراه داشته باشند.