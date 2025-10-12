برگزاری جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در وزارت امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال ۱۴۰۴ به ریاست حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و با حضور معاونین اقتصادی دستگاه‌های اجرایی عضو این ستاد کشور برگزار شد.

دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد کشورمان و برنامه‌های پیش رو در سال جاری ارائه کرد.

در بخش دیگری از این جلسه آخرین وضعیت روابط اقتصادی ایران با عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محمد علی‌بک دستیار وزیر و مدیر کل خلیج فارس وزارت خارجه و معاونین اقتصادی استان‌های خوزستان، ایلام و کرمانشاه آخرین وضعیت و موانع موجود در روند گسترش همکاری‌ها را تشریح کردند.

تقویت زیرساخت‌های گمرکی و گذرگاه‌های مرزی دو کشور، حمل یکسره، موضوع برندسازی کالاهای ایرانی در بازار عراق، افزایش تعداد گردشگران و بازدیدکنندگان دو کشورو هماهنگی و هم‌افزایی بین سازمان‌های متولی تجارت خارجی کشور از جمله مواردی بودند که در راستای توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با کشور عراق مورد تاکید قرار گرفت.