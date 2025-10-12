  1. استانها
حسینی: میزان جوجه‌ریزی سالانه به یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون قطعه رسید

اراک- معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفت: میزان جوجه‌ریزی واحدهای مرغداری کشور به رقم بی‌سابقه یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون قطعه در سال رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید حسینی شامگاه یکشنبه در آئین گرامیداشت هفته دامپزشکی با اشاره به دستاوردهای قابل توجه در حوزه تولید طیور، اظهار کرد: در تولید گوشت سفید هیچ مشکلی وجود ندارد، این دستاورد نتیجه نظارت دقیق و مستمر سازمان دامپزشکی بر زنجیره تولید است.

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه سلامت انسان، حیوان و محیط‌زیست به‌طور جدایی‌ناپذیری به هم گره خورده‌اند، افزود: برای اجرایی کردن مفهوم «سلامت واحد»، مشارکت همگانی و همکاری بین‌دستگاهی ضروری است.

وی گفت: سازمان دامپزشکی به‌تنهایی قادر به تأمین سلامت جامعه نیست و نمی‌توان حوزه‌های بهداشت، مواد غذایی و محیط‌زیست را جدا از یکدیگر دید و برای هرکدام به‌صورت مستقل برنامه‌ریزی کرد.

حسینی هدف نهایی اقدامات دامپزشکی را تأمین ایمنی غذایی برای جامعه عنوان کرد و گفت: امنیت غذایی به معنای دسترسی همه آحاد جامعه به غذای سالم و کافی در طول عمر است.

حسینی ایمنی غذایی را یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی دانست و گفت: چنانچه کشوری نتواند امنیت غذایی خود را تأمین کند، حتی با وجود پیشرفت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی، با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد.

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به بحران‌های غذایی جهانی، تصریح کرد: این بحران‌ها به دلایل مختلفی از جمله شرایط اقلیمی، مسائل سیاسی، جنگ‌ها و نابرابری‌ها شکل گرفته‌اند که نمونه بارز آن را می‌توان در غزه مشاهده کرد.

وی تأکید کرد: بحران غذایی می‌تواند سایر بخش‌های کشور را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.

حسینی پیشگیری از بیماری‌های واگیر دامی و مشترک را از اولویت‌های اصلی سازمان دامپزشکی دانست و گفت: این مهم از طریق ایمن‌سازی جمعیت دامی، رعایت شرایط بهداشتی و قرنطینه‌ای و جلوگیری از قاچاق دام انجام می‌شود.

وی همچنین به نظارت مستمر بر تمام مراحل تولید تا عرضه مواد خام دامی اشاره کرد و افزود: مراکز تولید، نگهداری، استحصال، حمل و نقل و عرضه، همگی تحت نظارت دقیق سازمان دامپزشکی قرار دارند.

وی با اشاره به نقش مؤثر بخش خصوصی در حوزه دامپزشکی، گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار نفر در بخش خصوصی و ۶ هزار و ۵۰۰ نفر در بخش دولتی فعال هستند و باید اذعان کرد همکاری این افراد در پیشگیری از بیماری‌ها، تضمین سلامت فرآورده‌ها و تأمین بهداشت عمومی جامعه، نقشی کلیدی دارد.

حسینی همچنین به جایگاه ایران در عرصه آبزی‌پروری اشاره کرد و گفت: در پرورش ماهیان سردآبی، ایران رتبه نخست جهانی را داراست، در ماهیان گرمابی رتبه هفتم و در پرورش میگو رتبه سوم جهان را به خود اختصاص داده‌ایم.

وی با بیان اینکه میزان جوجه‌ریزی واحدهای مرغداری کشور به رقم بی‌سابقه یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون قطعه در سال رسیده است، گفت: نظارت سازمان دامپزشکی بر تمامی زنجیره تولید فرآورده‌های دامی را امری اجتناب‌ناپذیر و حیاتی است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

