به گزارش خبرنگار مهر، سیدسعید حسینی شامگاه یکشنبه در آئین گرامیداشت هفته دامپزشکی با اشاره به دستاوردهای قابل توجه در حوزه تولید طیور، اظهار کرد: در تولید گوشت سفید هیچ مشکلی وجود ندارد، این دستاورد نتیجه نظارت دقیق و مستمر سازمان دامپزشکی بر زنجیره تولید است.

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه سلامت انسان، حیوان و محیط‌زیست به‌طور جدایی‌ناپذیری به هم گره خورده‌اند، افزود: برای اجرایی کردن مفهوم «سلامت واحد»، مشارکت همگانی و همکاری بین‌دستگاهی ضروری است.

وی گفت: سازمان دامپزشکی به‌تنهایی قادر به تأمین سلامت جامعه نیست و نمی‌توان حوزه‌های بهداشت، مواد غذایی و محیط‌زیست را جدا از یکدیگر دید و برای هرکدام به‌صورت مستقل برنامه‌ریزی کرد.

حسینی هدف نهایی اقدامات دامپزشکی را تأمین ایمنی غذایی برای جامعه عنوان کرد و گفت: امنیت غذایی به معنای دسترسی همه آحاد جامعه به غذای سالم و کافی در طول عمر است.

حسینی ایمنی غذایی را یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی دانست و گفت: چنانچه کشوری نتواند امنیت غذایی خود را تأمین کند، حتی با وجود پیشرفت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی، با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد.

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به بحران‌های غذایی جهانی، تصریح کرد: این بحران‌ها به دلایل مختلفی از جمله شرایط اقلیمی، مسائل سیاسی، جنگ‌ها و نابرابری‌ها شکل گرفته‌اند که نمونه بارز آن را می‌توان در غزه مشاهده کرد.

وی تأکید کرد: بحران غذایی می‌تواند سایر بخش‌های کشور را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.

حسینی پیشگیری از بیماری‌های واگیر دامی و مشترک را از اولویت‌های اصلی سازمان دامپزشکی دانست و گفت: این مهم از طریق ایمن‌سازی جمعیت دامی، رعایت شرایط بهداشتی و قرنطینه‌ای و جلوگیری از قاچاق دام انجام می‌شود.

وی همچنین به نظارت مستمر بر تمام مراحل تولید تا عرضه مواد خام دامی اشاره کرد و افزود: مراکز تولید، نگهداری، استحصال، حمل و نقل و عرضه، همگی تحت نظارت دقیق سازمان دامپزشکی قرار دارند.

وی با اشاره به نقش مؤثر بخش خصوصی در حوزه دامپزشکی، گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار نفر در بخش خصوصی و ۶ هزار و ۵۰۰ نفر در بخش دولتی فعال هستند و باید اذعان کرد همکاری این افراد در پیشگیری از بیماری‌ها، تضمین سلامت فرآورده‌ها و تأمین بهداشت عمومی جامعه، نقشی کلیدی دارد.

حسینی همچنین به جایگاه ایران در عرصه آبزی‌پروری اشاره کرد و گفت: در پرورش ماهیان سردآبی، ایران رتبه نخست جهانی را داراست، در ماهیان گرمابی رتبه هفتم و در پرورش میگو رتبه سوم جهان را به خود اختصاص داده‌ایم.

وی با بیان اینکه میزان جوجه‌ریزی واحدهای مرغداری کشور به رقم بی‌سابقه یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون قطعه در سال رسیده است، گفت: نظارت سازمان دامپزشکی بر تمامی زنجیره تولید فرآورده‌های دامی را امری اجتناب‌ناپذیر و حیاتی است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.