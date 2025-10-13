به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی شامگاه یکشنبه در آئین افتتاح چهارمین جشنواره زردکیجای میاندرود که در روستای اوسا برگزار شد، با اشاره به ویژگیهای اقلیمی و زیستمحیطی خاص این منطقه اظهار کرد: شهرستان میاندرود یکی از رویشگاههای کمنظیر قارچهای جنگلی در کشور محسوب میشود که متأسفانه تاکنون آنگونه که باید، مورد بهرهبرداری اقتصادی و علمی قرار نگرفته است.
وی افزود: ما این ظرفیت را یک نعمت خدادادی و یک فرصت طلایی میدانیم که میتواند با حمایت دستگاههای پژوهشی و علمی، به فرآوردهای قابل ارائه در بازارهای محلی و ملی تبدیل شود. این منطقه مستعد آن است که به پایگاه تولید و فرآوری گونههای ارزشمند قارچی تبدیل شود.
فرماندار میاندورود با تأکید بر اینکه توسعه نباید صرفاً تکبعدی دنبال شود، گفت: ما در میاندرود به دنبال توسعه همهجانبه هستیم؛ از جمله در حوزه کشاورزی، فرهنگ، گردشگری و منابع طبیعی. در همین راستا، کمیته علمی و پژوهشی جشنواره با همکاری دانشگاه منابع طبیعی شهرستان مأمور شده است تا امکان تکثیر گلخانهای این گونههای گیاهی ارزشمند را بررسی کرده و گزارشی تخصصی ارائه دهد.
بابایی ادامه داد: اگر این تحقیقات به نتایج مثبتی برسد، میتوان با سرمایهگذاری محدود اما هدفمند، شغلهای پایداری در حوزه تولید، فرآوری و فروش قارچهای بومی ایجاد کرد. این دقیقاً همان نوع توسعهای است که ما برای روستاهای شهرستان میاندرود در نظر داریم؛ توسعهای مبتنی بر ظرفیتهای بومی و دانشمحور.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری جشنوارههای بومی نظیر زردکیجای، تنها یک جشن و گردهمایی نیست، بلکه نقطه آغاز حرکتی هدفمند برای شناساندن ظرفیتهای کمتر دیدهشده میاندورود به جامعه، نهادهای علمی و بازارهای اقتصادی کشور است.
