  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۸:۰۸

بابایی: میاندورود از رویشگاه‌های کم نظیر قارچ‌های طبیعی است

بابایی: میاندورود از رویشگاه‌های کم نظیر قارچ‌های طبیعی است

میاندورود- فرماندار میاندورود با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی منحصر به‌فرد این شهرستان گفت: میاندورود یکی از رویشگاه‌های کم‌نظیر قارچ‌های جنگلی در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی شامگاه یکشنبه در آئین افتتاح چهارمین جشنواره زردکیجای میاندرود که در روستای اوسا برگزار شد، با اشاره به ویژگی‌های اقلیمی و زیست‌محیطی خاص این منطقه اظهار کرد: شهرستان میاندرود یکی از رویشگاه‌های کم‌نظیر قارچ‌های جنگلی در کشور محسوب می‌شود که متأسفانه تاکنون آن‌گونه که باید، مورد بهره‌برداری اقتصادی و علمی قرار نگرفته است.

وی افزود: ما این ظرفیت را یک نعمت خدادادی و یک فرصت طلایی می‌دانیم که می‌تواند با حمایت دستگاه‌های پژوهشی و علمی، به فرآورده‌ای قابل ارائه در بازارهای محلی و ملی تبدیل شود. این منطقه مستعد آن است که به پایگاه تولید و فرآوری گونه‌های ارزشمند قارچی تبدیل شود.

فرماندار میاندورود با تأکید بر اینکه توسعه نباید صرفاً تک‌بعدی دنبال شود، گفت: ما در میاندرود به دنبال توسعه همه‌جانبه هستیم؛ از جمله در حوزه کشاورزی، فرهنگ، گردشگری و منابع طبیعی. در همین راستا، کمیته علمی و پژوهشی جشنواره با همکاری دانشگاه منابع طبیعی شهرستان مأمور شده است تا امکان تکثیر گلخانه‌ای این گونه‌های گیاهی ارزشمند را بررسی کرده و گزارشی تخصصی ارائه دهد.

بابایی ادامه داد: اگر این تحقیقات به نتایج مثبتی برسد، می‌توان با سرمایه‌گذاری محدود اما هدفمند، شغل‌های پایداری در حوزه تولید، فرآوری و فروش قارچ‌های بومی ایجاد کرد. این دقیقاً همان نوع توسعه‌ای است که ما برای روستاهای شهرستان میاندرود در نظر داریم؛ توسعه‌ای مبتنی بر ظرفیت‌های بومی و دانش‌محور.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره‌های بومی نظیر زردکیجای، تنها یک جشن و گردهمایی نیست، بلکه نقطه آغاز حرکتی هدفمند برای شناساندن ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده میاندورود به جامعه، نهادهای علمی و بازارهای اقتصادی کشور است.

کد خبر 6620411

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها