به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی صبح یکشنبه در اختتامیه سومین جشنواره شغلی، فرهنگی و هنری افق طلایی بر اهمیت آموزشهای کاربردی و مهارتآموزی دانشآموزان تأکید کرد و گفت که این جشنواره فرصتی برای آمادگی نوجوانان برای بازار کار است.
بابایی لولتی اظهار کرد: هر کسی میتواند در فرهنگسازی نقش داشته باشد، اما فرهنگسازی واقعی زمانی اثرگذار است که از دورههای پایه آغاز شود و آموزشها کاربردی باشند.
وی افزود که این جشنواره با استفاده از ظرفیتهای بومی و استعدادهای منطقه، فضایی برای شکوفایی تواناییهای نوجوانان ایجاد کرده است.
فرماندار میاندورود با اشاره به مشکلات اشتغال در کشور گفت: دید بسیاری از افراد نسبت به شغل محدود به پشت میز نشستن در ادارات دولتی است، در حالی که ظرفیت دولت محدود است. بنابراین ضروری است آموزشها مهارتی و عملیاتی باشند تا دانشآموزان پس از اخذ دیپلم بتوانند وارد بازار کار شوند.
وی ادامه داد: یکی از اهداف جشنواره افق طلایی، علاوه بر استعدادیابی و مهارتآموزی، نمایش مسیر شغلی برای کودکان و نوجوانان است و این الگو میتواند به سایر مناطق نیز تعمیم یابد.
بابایی لولتی همچنین بر نقش سازمانهای مردمنهاد و خانوادهها در آموزشهای مهارتی تأکید کرد و گفت که سمنها میتوانند با حمایت از آموزش کاربردی دانشآموزان، کمک کار دولت باشند و والدین نیز نقش مهمی در این مسیر دارند.
