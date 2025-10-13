به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نهاد رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که آزادی اسرای صهیونیست طی ۲ مرحله از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح به وقت محلی (۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰) صورت خواهد گرفت. این در حالی است که گفته می‌شد عملیات مذکور طی سه مرحله صورت خواهد گرفت.

شبکه ۱۲ تلویزیون این رژیم نیز گزارش داد که در وهله نخست شش الی هشت اسیر زنده صهیونیست آزاد خواهند شد.

پیشتر نیز اسرائیل هیوم به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی برای انتقال اسرای صهیونیست خود را آماده کرده است.

بر اساس این گزارش، بالگردهای رژیم صهیونیستی در پایگاه ریعیم مستقر شده‌اند تا این اسرا را بعد از آزادی به اراضی اشغالی منتقل کنند.