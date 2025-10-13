  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۵

رحیمی: نیروی انتظامی پرچم‌دار امنیت کشور است

وزیر دادگستری همزمان با هفته نیروی انتظامی، با حضور در منزل شهید استوار دوم ابوالفضل رستم‌زاده، از شهدای ناجا در تهران بزرگ، با خانواده این شهید دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری همزمان با هفته نیروی انتظامی با خانواده شهید رستم‌زاده دیدار کرد.‌

وزیر دادگستری همزمان با هفته نیروی انتظامی و با هدف تجلیل از مقام شهدای این نیرو، با حضور در منزل استوار دوم شهید ابوالفضل رستم‌زاده از شهدای نیروی انتظامی تهران بزرگ با پدر و مادر این شهید دیدار و گفتگو کرد.

رحیمی در دیدار با خانواده شهید رستم‌زاده، نیروی انتظامی را پرچم‌دار و ضامن امنیت و آرامش جامعه عنوان کرد و گفت: امنیت و آسایش امروز ما که در جای جای کشور و در هر کوچه خیابان جاری و ساری است از جانفشانی و ایثار و تلاش شبانه‌روزی کارکنان خدوم نیروی انتظامی نشات می‌گیرد.

وزیر دادگستری با تکریم و ادای احترام به خانواده شهدا بخصوص شهدای نیروی انتظامی، از خداوند منان برای آنان صبر و بردباری و سلامتی آرزو کرد.

شهید استوار دوم ابوالفضل رستم‌زاده هشتم آذر سال ۱۳۸۹ حین انجام وظیفه و در درگیری با سارقان مسلح در شهر تهران، به فیض شهادت نائل آمد. از این شهید بزرگوار یک فرزند پسر به یادگار مانده است.

