سکینه باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورزشکاران این هیئت در سالهای اخیر با اعتماد به نفس بسیار بالایی در رقابت های قهرمانی کشور در رشته های مختلف حضور یافته و عناوین و افتخارات زیادی را نیز به ارمغان آورده اند.



وی تصریح کرد: بعد از تلاشهای زیادی که در راستای فعالیت های همگانی در این هیئت صورت گرفت، اکنون توانایی ورزشکاران تحت پوشش هیئت ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضا به اندازه ای رسیده که ما را نسبت به اعزام آنها به رقابتهای قهرمانی کشور متمایل می کند.



رئیس هیئت ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضای استان قم با اشاره به اعلام برنامه برگزاری رقابت های دارت و تیراندازی قهرمانی کشور، ابراز داشت: برنامه چهارمین دوره مسابقات دارت قهرمانی کشوری ورزشکاران دیابتی نوع یک بانوان کشور به هیئت ها و از جمله هیئت ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضاء استان قم ارسال شده است.



وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده توسط فدراسیون ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضاء رقابت‌های دارت قهرمانی کشور در دهه اول آبان‌ماه در شهر بجنورد و به میزبانی هیئت ورزشهای بیماران خاص و پیوند اعضاء استان خراسان شمالی برگزار خواهد شد.



باباخانی افزود: برای همین منظور هیئت ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضای استان خراسان شمالی، تلاشهای خود را با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، ارگانها، نهادها و افراد خیر و نیکوکار این استان با هدف هرچه باشکوهتر برگزار شدن این مسابقات آغاز کرده است.



وی در ادامه به در پیش بودن زمان برگزاری مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی ورزشکاران هیئت های ورزش های بیماران خاص و پیوند اعضای کشور اشاره کرد و بیان داشت: گرگان میزبان مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی هموفیلی کشور معرفی شده است.



رئیس هیئت ورزشهای بیماران خاص و پیوند اعضاء استان قم افزود: دستورالعمل اجرایی ششمین دوره مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی قهرمانی کشوری ورزشکاران هموفیلی آقایان که در دهه دوم آبان ماه در شهر گرگان به میزبانی هیئت ورزشهای بیماران خاص و پیوند اعضاء استان گلستان برگزار خواهد شد به این هیئت ارسال شده است.



وی در ادامه از تلاش ورزشکاران این هیئت برای افتخار آفرینی در رقابت های مختلف قدردانی کرد و بیان داشت: کسب چهار مدال از هجدهمین دوره مسابقات ورزشی ورزشکاران پیوند اعضاء جهان در سوئد و رقابتهای دارت، بدمینتون و دو و میدانی قهرمانی کشور همه عناوین و افتخارات زیادی است که توسط ورزشکاران این هیئت در هر دو بخش مردان و بانوان کسب شده و قطعا ادامه خواهد داشت.