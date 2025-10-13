به گزارش خبرگزاری مهر، طبق بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، امروز در بیشتر مناطق استان یزد آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد ملایم تا متوسط پیش‌بینی می‌شود. همچنین سرعت باد در برخی ساعات به حدود ۳.۸ متر بر ثانیه خواهد رسید و شاخص اشعه فرابنفش در سطح متوسط تا ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

بر همین اساس در مناطق شمال استان آسمانی صاف با وزش باد ملایم و هوای خنک در ساعات شب و در مناطق جنوب استان گرم‌ترین نواحی استان با آفتاب شدید و دمای بالا در ظهر و در مناطق شرق استان هوایی معتدل با احتمال افزایش سرعت باد در بعدازظهر پیش‌بینی می‌شود.

برای مناطق غرب استان آسمانی نیمه‌ابری با دمای متعادل و وزش باد پراکنده و برای مرکز استان (شهر یزد) دمای ۲۸ درجه در ساعت ۰۷:۲۸ و آفتاب غبارآلود، بدون پدیده خاص تا صبح فردا پیش‌بینی شده است.