به گزارش خبرنگار مهر، صابر ذوالفقاری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضائی مازندران با هرگونه رهاسازی یا دفن غیرمجاز پسماند در اراضی عمومی و حریم منابع طبیعی و ساخت و سازغیرمجاز در حریم ۶۰ متری دریا خبر داد.

ذوالفقاری اظهار کرد: در راستای تاکیدات رئیس کل دادگستری مازندران و دادستان مرکز استان در اجرای قوانین زیست‌محیطی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های خدماتی و عمرانی، مسیر فاز چهارم جاده سلامت، ساخت‌وسازهای غیرمجاز حریم دریا، مرکز جمع‌آوری و دفع پسماند و محل زباله‌سوز شهرداری در حوزه قضائی سرخ رود مورد بازدید میدانی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این بازدیدها، بر هماهنگی بیشتر میان شهرداری، بخشداری، محیط زیست و منابع آب تحت نظارت دستگاه قضائی برای اجرای کامل ضوابط قانونی در حوزه پسماند و حفظ سلامت عمومی تأکید شد و مسئولان اجرایی ضمن ارائه گزارش‌های فنی، به تشریح اقدامات انجام‌شده در زمینه مدیریت پسماند، ساماندهی محل دفن زباله، رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و جلوگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و حریم دریا پرداختند.

دادستان عمومی و انقلاب سرخ رود با تأکید بر اهمیت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، افزود: هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم ۶۰ متری دریا رهاسازی یا دفن غیرمجاز پسماند در اراضی عمومی و حریم منابع طبیعی، مصداق بارز تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود و مطابق قانون جرم تلقی شده و پیگرد قانونی دارد.

ذوالفقاری همچنین به ضرورت مدیریت صحیح منابع آبی در ارتباط با مراکز پسماند و اراضی کشاورزی اطراف اشاره و خاطرنشان کرد: اجرای دقیق مقررات مربوط به قانون توزیع عادلانه آب برای جلوگیری از آلودگی منابع آبی، حفاظت از محیط زیست و تأمین حقوق کشاورزان ضروری است.