جامعه جهانی با چشمان باز مراقب بدعهدی صهیونیست ها باشد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی در نشست خبری، اظهار داشت: ایام پر مشغله و پرتحولی برای منطقه ما ودستگاه دیپلماسی است. تحولات در منطقه غرب اسیا در حوزه‌های مختلف نیازمند واکنش‌های به موقع و تصمیم گیری های به موقع است. کماکان مهم‌ترین موضوع منطقه ما غزه است. بعد از گذشت بیش از ۷۰۰ روز از نسل کشی در غزه این تفاهم حاصل شد که رژیم‌حملات خودش را متوقف کند که ما هم مواضع مان را خیلی صریح بیان کردیم.

وی ادامه داد: علیرغم اینکه بمباران‌ها متوقف شده شاهد شدت جنایاتی هستیم که در این مدت اتفاق افتاده است و آواربرداری‌ها نشان می‌دهد چه تعداد از مردم غزه به شهادت رسیدند. با توجه به تجارب منطقه ما و بدعهدی‌های رژیم صهیونیستی می‌طلبد که جامعه جهانی و کشورهای منطقه با چشمان باز مراقبت کنند که رژیم عادت دیرینه خود در نقض عهد را تکرار نکند.

با جدیت پیگیر موضوع آزادی مهدیه اسفندیاری هستیم

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد ازادی مهدیه اسفندیاری، افزود: ما با جدیت پیگیر موضوع هستیم. مقدمات کار از جانب ما فراهم است و امیدواریم آزادی ایشان هرچه سریع‌تر انجام شود.

بقائی با اشاره به حضور ایران در نشست شرم‌الشیخ و اینکه دعوت از سوی کدام طرف صورت گرفته است؟ افزود: دعوتنامه‌ای از سوی رئیس‌جمهور مصر خطاب به رئیس‌جمهور دریافت کردیم و تصمیمی که گرفته شد توضیح دادیم. همه جوانب امر با دقت بررسی شد در جلسات کارشناسی هم در وزارت خارجه و بیرون از وزارت خارجه و ابعاد مثبت و منفی شرکت یا عدم شرکت سنجیده و نهایتاً به تصمیمی که مصالح و منافع کشور را تأمین کند رسیدیم و اعلام شد.

وی در مورد درگیری میان پاکستان و افغانستان ومیانجیگری ایران گفت: امنیت و ثبات در محیط پیرامونی برای ما فوق العاده مهم است. هردو کشور همسایه ما هستند و هرگونه درگیری می‌تواند فراتر از مرزهای درگیری باشد. دیروز در بیانیه‌ای موضع خود را اعلام و خواستار خویشتنداری و گفت‌وگوی دو طرف شدیم و تاکید کردیم اختلافات دوکشور باید از طریق گفتگو حل شود.

بازیگری در تحولات منطقه‌ای با مشارکت فیزیکی یا عدم مشارکت شکل نمی‌گیرد

سخنگوی‌وزارت خارجه در مورد انتقادات به عدم حضور ایران در نشست شرم الشیخ، بیان کرد: بازیگری در تحولات منطقه‌ای با مشارکت فیزیکی و یا عدم مشارکت در رویداد شکل نمی‌گیرد. قطعاً نفوذ و اثر گذاری ایران چیزی نیست که بخواهیم به شرکت یا عدم شرکت در نشست بین المللی محدود کنیم. در دو سال گذشته ایران یکی از فعال‌ترین کشورها برای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی و همدستانش برای توقف نسل‌کشی بوده است. در سطح منطقه تعاملات زیادی داشتیم و در سطح سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی تلاش کردیم و فعالانه کار خود را ادامه خواهیم داد و مطمئن هستیم اثرگذاری لازم را داریم.

اروپایی ها باید نشان دهند از استقلال، جدیت، توانمندی دیپلماتیک و قدرت تصمیم گیری برخوردار است

بقائی در مورد اینکه چندی پیش سفرای ایران در سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس برای مشورت به تهران فراخوانده شدند و آیا هنوز در تهران حضور دارند و یا به محل مأموریت برگشتند؟ گفت: سفرای ما برای مشورت فراخوانده شده بودند و جلسات متعددی داشتیم برای بررسی ابعاد روابط و بعد از انجام کار به محل مأموریت برگشتند.

وی درباره بیانیه سران سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس که ضمن حمایت از اجرایی شدن اسنپ‌بک از ایران خواستند به پای میز مذاکره برگردد، تصریح کرد: بیانیه این کشورها بیانیه جدیدی نیست و تکرار مواضعی است که کشورهای اروپایی در برهه‌های مختلف اتخاذ کردند. به نظر ما گزاره‌های کلیشه‌ای است که برخی موضوعیت ندارد و برخی در آن حسن نیت و صداقت نیست. تأکید اینکه ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد امر موجودی است، ایران نه دنبال سلاح بوده و نه سلاح هسته‌ای دارد و یا اینکه گفته‌اند ما خواستار دیپلماسی هستیم، دیپلماسی در جریان بود و سه کشور اروپایی بودند که با سوءاستفاده از سازوکار حل اختلاف برجام باعث شکل‌گیری یک بن بست در یک روند دیپلماتیک شدند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی اظهار کرد: کشورهای اروپایی باید نشان دهند که از استقلال و جدیت لازم و توانمندی دیپلماتیک و قدرت تصمیم گیری برخوردارند. برای اینکه به عنوان یک طرف مذاکراتی معتبر در نزد افکار عمومی بین‌المللی و دولت‌ها شناخته شوند، این کاری است که وظیفه آنهاست، با توجه به اقداماتی که در دو سه ماه گذشته انجام دادند.

بقائی در مورد اظهارات ترامپ در بدو ورود به قاهره، پیرامون همکاری با ایران، گفت: هیچ کشوری نمی‌تواند بدون در نظر داشتن تجارب وسوابق قبلی تعاملش با کشورهای دیگر کاری کند. در رابطه با آمریکا تجربه خیلی تلخی داریم. اخیراً هم تحاوز نظامی امریکا و رژیم را شاهد بودیم. در آینده نیز با چشمان باز و با در نظر داشتن مصالح ایران و هر زمان که نظام به جمع بندی برسد، مذاکرات را از سر می‌گیریم.

رژیم صهیونیستی کارزار هدفمند برای روایت سازی علیه ایران راه انداخته است

وی در واکنش به افشای عملیات هماهنگ رژیم علیه اتباع ایرانی و اطلاع رسانی‌های هدفمند علیه ایران گفت: برای ما روشن بود همزمان با حملات رژیم علیه ایران یک کارزار شناختی چند لایه علیه کشورمان انجام شد. هدف، ایجاد هیمنه پوشالی برای رژیم صهیونیستی بود. بارها توسط مسئولین توضیح داده شده بود و اکنون توسط رسانه‌های غربی توضیح داده شده است. کارزار هدفمند برای روایت سازی در جریان بوده و رسانه به عنوان ابزار به صورت گسترده علیه ایران و کشورهای منطقه مورد استفاده قرار گرفته است.

احضار کاردار موقت سفارت عمان در پی فضاسازی علیه آب معدنی ایرانی

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد فضاسازی رسانه‌های عمانی در مورد آب ایرانی، تصریح کرد: دیروز کاردار موقت سفارت عمان را به وزارت خارجه دعوت کردیم و درخواست کردیم در اینباره هرچه سریع‌تر روشنگری کنند. بطری آبی که آنجا وجود داشته مسموم شده که یک‌مسئله جنایی خانوادگی بوده است. رسانه‌های عمانی صرفاً به خاطر وجود آبی که آنجا بوده نتیجه گیری کردند. بخش دیپلماسی اقتصادی ما در راستای اهداف از حقوق تجاری شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور اقداماتی را اتخاذ کرده است و امیدواریم توضیحات لازم از سوی دوستان عمانی داده شود و به نوعی از شرکت ایرانی و نکاتی که مطرح شد و به هیچ عنوان مناسب مناسبات دو کشور نیست، اعاده حیثیت شود.

ممکن است نتانیاهو هم سال آینده مدعی جایزه صلح نوبل شود!

بقائی در واکنش به جایزه صلح نوبل امسال و دادن جایزه به فرد مخالف با دولت ونزوئلا، اظهار داشت: این جوایز نمی‌تواند ملاک تشخیص صلح دوستی یا مخالفت با صلح باشد. کسانی که نامزد می‌شوند سابقه روشنی در پیشبرد صلح نداشتند. کسانی در طول تاریخ این جوایز را دریافت کردند که انفاقا سوابق سئوال برانگیز در رابطه با صلح داشتند. فهرست را نگاه کنید برخی سران رژیم صهیونیستی و مقامات آمریکایی که سابقه جنگ افروزی دارند جوایز را دریافت کردند! با این روند ممکن است نتانیاهو هم سال آینده مدعی جایزه صلح نوبل شود.

بقائی درمورد انتظارات ایران از آژانس، تصریح کرد: ما کماکان عضو ان‌پی‌تی هستیم و متعهد به توافقنامه پادمان. ما تلاش کردیم در چارجوب تفاهم با آژانس شرایط لازم را برای همکاری ایجاد کنیم ولی طرف‌های مقابل قدر ندانستند. قبلاً گفته بودیم اگر تلاشی برای بازگرداندن قطعنامه صورت گیرد توافق قاهره شرایط اجرا شدن نخواهد داشت، ۳ کشور اروپایی بانی این وضعیت هستند. در شرایط حال دیپلماسی تعطیل‌بردار نیست اما اگر بخواهیم بگوییم در روزهای آینده نشستی باشد نه خیر اینطور نیست.

سخنگوی‌دستگاه دیپلماسی در مورد ادعاها درباره حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران و توان نظامی کشورمان، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همان زمان با قاطعیت دفاع کرد و هم همواره از همه ظرفیت‌ها برای ارتقای توان نظامی خودش برای جلوگیری از ماجراجویی جدید استفاده می‌کند.

وی‌درباره آینده منطقه و ورود برخی کشورهای عربی در روند عادی سازی با رژیم، عنوان کرد: در هر کنشی از سوی کشورهای منطقه باید ماهیت رژیم صهیونیستی و ماهیت مسئله فلسطین و ماهیت آنچیزی که به اسم عادی سازی با رژیم گفته می‌شود، نباید مورد سوءاستفاده برای نسل کشی قرار گیرد.

بقائی در مورد اظهارات پوتین نسبت به پیام رژیم صهیونیستی برای ایران گفت: ما طرح‌ها و نکات کشورهای دوست را می‌شنویم، در عین حال با چشمان باز مراقب تحولات هستیم و فکر می‌کنیم با توجه به سابقه فریبکاری رژیم صهیونیستی لازم است در همه سطوح هوشیاری خود را حفظ کنیم.



سخنگوی‌وزارتخارجه درباره ادعاهای ترامپ و تشکر از ایران برای توافق صلح گفت: انتظار ندارید که نیت خوانی کنم. آنچه که شفاف بیان شد موضع ایران در قالب دو بیانیه بود، نیاز به تکرار نیست. ما از هر اقدامی که واقعاً باعث کاهش درد و رنج مردم فلسطین شود و نسل‌کشی را متوقف کند استقبال می‌کنیم. فارغ از همه حواشی ما موضع اصولی خودمان را بیان می‌کنیم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر عدم دستیابی به توافق با برخی کشورها، افزود: کشورهای مختلف متفاوت هستند. در هر تعامل دیپلماتیکی مادامی که کشورها حقوق اولیه یکدیگر را به رسمیت نشناسند، توافق شکل نمی‌گیرد. سابقه هیات‌های حاکمه آمریکا نشان داده که نگاهی یک سویه نسبت به مباحث ایران و آمریکا دارند. تجربه بهترین دلیل است که مسیر آینده را چگونه تعیین کنیم. ما در موضوع هسته‌ای با طرف مقابل به تفاهم رسیدیم اما عملکرد آنان چگونه بود؟

بقائی در مورد نشست امروز ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان گفت: این یکی از موارد دیگری است که برای ارتقای همکاری‌ها ایجاد شده است. این نشانه اهمیتی است که ایران و کشورها برای امنیت و همکاری‌ها از طریق همکاری‌های درون منطقه‌ای قائل هستند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره نزدیکی ۲۶ مهر زمان خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ بیان کرد: ۱۸ اکتبر تاریخ پایان قطعنامه ۲۲۳۱ و محدودیت‌ها در این قطعنامه است، ما فکر می‌کنیم در موعد مقرر باید خاتمه یابد. شورای امنیت در این خصوص تصمیمی اتحاذ نکرده است، آنچیزی که اعلام شد محصول اقدام ۳ کشور اروپایی است. بازگشت قطعنامه‌ها با مخالفت صریح چین و روسیه مواجه شده و از لحاظ حقوقی شاهد آشفتگی هستیم و باعث آن هم ۳ کشور اروپایی هستند، ما از کشورها انتظار داریم که اجرا نکنند. موضع چین و روسیه خیلی صریح منعکس شده و از نظر ما باید قطعنامه در موعد مقرر خاتمه یابد. اقدام ۳ کشور اروپایی نباید واجد ارزش و اثرگذاری در عمل باشد.

در حال تکمیل…